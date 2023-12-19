Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире - 19.12.2023 Украина.ру
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Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире - 19.12.2023 Украина.ру
Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны
2023-12-19T14:42
2023-12-19T14:44
новости
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вс рф
всу
потери всу
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
сергей шойгу
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Спецоперация показала, что Вооруженные силы Российской Федерации способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.Боевой опыт, по словам министра обороны, получили более 650 тысяч военнослужащих.Среди приоритетных задач на следующий год Шойгу назвал "продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим".Глава Минобороны РФ также озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. "С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал Шойгу.
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новости, россия, вс рф, всу, потери всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, сергей шойгу
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Сергей Шойгу

Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире

14:42 19.12.2023 (обновлено: 14:44 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, заявил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны
"На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — заявил Шойгу.
Спецоперация показала, что Вооруженные силы Российской Федерации способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.
Боевой опыт, по словам министра обороны, получили более 650 тысяч военнослужащих.
Среди приоритетных задач на следующий год Шойгу назвал "продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим".
Глава Минобороны РФ также озвучил потери ВСУ с начала спецоперации. "С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал Шойгу.
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Заголовок открываемого материала
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14:42Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
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