https://ukraina.ru/20231219/1052230606.html

Запад продолжает вести гибридную войну против РФ - Путин

Запад продолжает вести гибридную войну против РФ - Путин - 19.12.2023 Украина.ру

Запад продолжает вести гибридную войну против РФ - Путин

Страны Запада продолжают поддержку Украины, это является проявлением гибридной войны против России. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин

2023-12-19T13:49

2023-12-19T13:49

2023-12-19T13:49

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"События текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Снабжает Киев разведывательной информацией в режиме реального времени, передает вооружение", - сказал Путин. Глава государства подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции на Украине. В настоящий момент российские войска владеют инициативой на поле боя, добавил он.

https://ukraina.ru/20231219/1052230017.html

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2023

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новости, владимир путин, запад, украина, россия