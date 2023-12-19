Запад продолжает вести гибридную войну против РФ - Путин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Страны Запада продолжают поддержку Украины, это является проявлением гибридной войны против России. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин
"События текущего года подтвердили, что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Снабжает Киев разведывательной информацией в режиме реального времени, передает вооружение", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что РФ не собирается отказываться от целей специальной военной операции на Украине.
В настоящий момент российские войска владеют инициативой на поле боя, добавил он.