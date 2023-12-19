https://ukraina.ru/20231219/1052222650.html

Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУ

Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУ - 19.12.2023 Украина.ру

Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУ

СБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России

2023-12-19T12:28

2023-12-19T12:28

2023-12-19T13:09

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О методах, руководителях и тайнах СБУ в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.— Сергей Валентинович, давайте поговорим о том, как сформировалась Служба безопасности Украины (СБУ). Как она появилась исторически?— Если обратиться к истокам, 20 декабря в России празднуют День сотрудника органов безопасности. В этот день в 1917 году революционер Феликс Дзержинский учредил специальный орган безопасности советского государства — Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Совете народных комиссаров РСФСР, который потом, пройдя через ряд преобразований, стал Комитетом государственной безопасности СССР (КГБ СССР). На Украине указом от 20 сентября 1991 года был упразднен КГБ УССР и сформирована СБУ. По сути, здания, сооружения, сотрудники КГБ в подавляющем большинстве перешли в СБУ.Соответственно, штат и структура украинской службы повторяет советскую структуру, которая существовала тогда и бытует сейчас во всех постсоветских государствах. СБУ также схожа с аналогичными органами США, Британии, Германии — ничего нового там нет.— Какие задачи стоят перед агентами СБУ? В чем специфика ее работы?— Служба безопасности Украины похожа на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России по своим задачам и функционалу. Чуть по-другому называются у них подразделения: ФСБ — это службы различные (первая, вторая), а на Украине это департаменты.Украинская спецслужба занимается обеспечением территориальной целостности государства. В 1992 году на Украине был принят профильный закон о СБУ, в рамках которого они приписали себе полномочия — могут заниматься контрразведкой, выявлять шпионов, террористов.У них, кстати, как и у нас, в России, есть группа «А» [группа "Альфа" — антитеррористическое подразделение, решающее задачи обеспечения национальной безопасности].Спецслужбы Украины также курируют вооруженные силы (ВСУ) и органы внутренних дел страны; выявляют людей, которые пытаются продавать военные и государственные тайны или расшатывать воинскую дисциплину; вычисляют так называемых диверсантов — людей, которые осуществляют якобы незаконные действия в отношении Украины.Соответственно, у СБУ есть специальный аппарат, помогающий выявлять такие устремления. Они осуществляют информационно-аналитическое обобщение любой информации и выдают проекты решений президенту Зеленскому. Он руководит СБУ, она напрямую ему подчиняется — директор службы всего лишь является управляющим.Когда мы противодействуем им, можно сказать, что мы сталкиваемся со своим клоном.— Вы сказали, что сотрудники КГБ в подавляющем большинстве перешли в СБУ в свое время. Что это за люди?— Да. Если мы посмотрим относительно недавнее прошлое СБУ, кто управлял этой службой и ее основными направлениями — это 100% выходцы из КГБ УССР и Советского Союза.Подобрался коллектив руководителей, которые в свое время занимались контрразведывательным обеспечением безопасности советских войск в Среднеазиатском военном округе и по другим регионам СССР. Кто-то из них был этнический украинец, кто-то служил или учился на территории Украины.В Киеве проходили высшие курсы КГБ, которые потом стали Академией национальной безопасности, готовящей сотрудников СБУ. Соответственно, порядок мышления, базовые навыки, технологии, полученные ими во время обучения — все это родом из СССР.— А в чем разница КГБ и СБУ?— Технические средства, технологии различные… А вообще, это охраняемые режимом государственные тайны, закрытая информация — какими методами СБУ могут прослушивать нас, подсматривать за нами и, наоборот, какое мастерство против них использует ФСБ.Принципиальная позиция — поиск тех людей, которые готовы рассказать известные им по работе или по службе тайны. Кто-то это делает из идейных соображений, например, как Кембриджская пятерка в Британии [собирательное название ядра сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 1930-х годах в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем].Эти люди не зарабатывали на сотрудничестве с КГБ. Они хотели, чтобы социалистические идеи, которыми они увлекались, были расширены во всем мире.А агенты СБУ сейчас в России подрывают железнодорожные пути и военкоров за 10 тысяч рублей. Или есть люди, как наш предатель полковник Пеньковский, который получал средства сразу у двух служб. Ему было плевать на эмоциональные моменты, он за мир и паритет не боролся — ему были интересны денежные знаки: фунты и доллары.Есть разные люди с разной мотивировкой. Мы с вами обсуждали систему «медовой ловушки». Такие базовые моменты изучают как в Академии национальной безопасности Украины, так и в академии ФСБ. То есть принципы работы КГБ, ФСБ и СБУ одинаковые — разнятся только частности, которые каждая страна защищает путем отнесения этих сведений к гостайне.В свое время все государства боролись с наследием КГБ, обвиняя комитет в ущемлении прав граждан, в том, что он занимался политическим сыском. Тогда в постперестроечный период было принято решение лишить специальные службы следственных органов и возможности возбуждать уголовные дела. Эту идею активно поддерживал Ельцин и его бывшие коллеги по СССР.Однако потом возвратили былую практику: по ряду составов преступлений (по шпионажу, диверсиям) необходима специфическая система расследований — тут обычные следственные органы справиться не всегда могут эффективно. То есть Ельцин вернул в состав ФСБ России следственные органы — в Федеральной службе контрразведки появилась Федеральная служба безопасности.По аналогичному пути пошли и в СБУ: там тоже в составе службы есть следственные органы. У нас это Следственное управление; у них — Главное следственное управление.Компетентность приблизительно одна и та же. Понятно, что кражами колхозного сена эти организации не занимаются, — это в основном шпионаж, государственная измена, утрата документов, содержащих государственную тайну, разглашение гостайны. Следствие соответственно ведется этими ведомствами.— Получается, мы знаем противника и отчасти понимаем, как СБУ может действовать. Как это использовать в нашу пользу?— Когда говорим, кто нам противостоит, мы должны понимать, что это опасный, хорошо мотивированный, подготовленный противник.По отношению к затратам и предотвращенному вреду ФСБ — высокопрофессиональная организация. Если мы считаем себя таковыми, не стоит обесценивать и мастерство СБУ — как мы выяснили, это такая же организация, с теми же руководителями, с тем же духом, который изначально заложил в ВЧК Дзержинский.Поэтому к СБУ необходимо относиться со всей серьезностью и бороться также — не выставляя клоунами-дурачками, которых можно напугать и обмануть. Нельзя бояться противника, но его нужно досконально изучить. Как Суворов говорил: «Надо уважать противника для того, чтобы знать все его сильные и слабые стороны».Зная сильные и слабые стороны СБУ, ментальность агентов, мы сможем эффективно ей противостоять.— Но ведь с СБУ активно работают специалисты британской разведки и ЦРУ. Что от них украинские службы могли перенять? Как это нам угрожает?— Ничему новому британцы и американцы не могут научить сотрудников СБУ. Как я уже сказал, возможно, есть разница в технических средствах. Можно даже предположить, что у нас гораздо круче технологические возможности.Но и у США и Британии есть наработки, которые были раньше недоступны для СБУ в связи с тем, что финансирование натовских спецслужб гораздо выше и серьезней, чем на Украине. Думаю, что Запад дает СБУ информацию, которую получает в рамках розыскной деятельности по своим каналам.Это не обязательно информация о размещениии боевых частей Вооруженных сил Российской Федерации — могут быть и данные по внутриполитическим раскладам в России, объемам нашего военно-промышленного комплекса (закрытая информация, которую просто так не получить).С помощью технических средств можно получать локальную информацию. Соответственно, у Украины нет спутниковой группировки, а у американцев, британцев и французов есть.Они все против нас играют (хотя и делают вид, что это не так). Делятся информацией с исполнителем [Украиной], который ее преломляет, передвигая солдат ВСУ, как пешки на шахматной доске, в ту или иную сторону для того, чтобы затруднить наступление ВС РФ или в целях обороны.Обычно спецслужбы всегда крайне трогательно относятся к своим источникам информации и стараются ими не делиться — передают лишь сами данные. Думаю, иностранные спецслужбы тоже оказывают лишь консультативную, информационную поддержку Украине и ее спецслужбам — не более того.Ну а мы знаем о потенциале западных спецслужб со времен Пеньковского, когда его разоблачали. Мы знаем ментальность натовских разведчиков и контрразведчиков, и это помогает нам с ними эффективно бороться.

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, кгб, сбу, фсб, разведка, шпионы, диверсия, украина, россия, сша, спецслужба, британия