Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник - 19.12.2023 Украина.ру
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Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник - 19.12.2023 Украина.ру
Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник
БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ
2023-12-19T10:45
2023-12-19T10:48
новости
россия
брянская область
бпла
киевский режим
пво
сво
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Сегодня после 10 часов утра над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены ещё два украинских БПЛА. Это очередной попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.Первый беспилотник был сбит около 9.20 над территорией Брянской области.
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новости, россия, брянская область, бпла, киевский режим, пво, сво
Новости, Россия, Брянская область, БПЛА, киевский режим, ПВО, СВО

Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник

10:45 19.12.2023 (обновлено: 10:48 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ
Сегодня после 10 часов утра над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены ещё два украинских БПЛА. Это очередной попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

"Выявлены и пресечены три попытки украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Первый беспилотник был сбит около 9.20 над территорией Брянской области.
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
10:11
Силы ПВО сбили над Брянской областью беспилотник ВСУ – МОДежурные средства ПВО утром 19 декабря уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолётного типа. Об этом пресс-служба Минобороны РФ сообщает в своём телеграм-канале
 
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