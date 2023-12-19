https://ukraina.ru/20231219/1052221731.html

Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник

Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник - 19.12.2023 Украина.ру

Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник

БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ

2023-12-19T10:45

2023-12-19T10:45

2023-12-19T10:48

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Сегодня после 10 часов утра над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены ещё два украинских БПЛА. Это очередной попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.Первый беспилотник был сбит около 9.20 над территорией Брянской области.

https://ukraina.ru/20231219/1052219798.html

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новости, россия, брянская область, бпла, киевский режим, пво, сво