Над Брянской областью сбит ещё один украинский беспилотник
10:45 19.12.2023 (обновлено: 10:48 19.12.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО, сообщает Минобороны РФ
Сегодня после 10 часов утра над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены ещё два украинских БПЛА. Это очередной попыткой киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
"Выявлены и пресечены три попытки украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Первый беспилотник был сбит около 9.20 над территорией Брянской области.