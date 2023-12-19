Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill - 19.12.2023 Украина.ру
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Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill
Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill - 19.12.2023 Украина.ру
Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы стать одним из главных претендентов на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Таким мнением поделился профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон, передает The Hill
2023-12-19T09:20
2023-12-19T09:20
меркель
новости
украина
зарубежье
урегулирование
ситуация
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Он считает, что западным странам необходимо увеличить миротворческие усилия на Украине и выстраивать общение с Россией при участии влиятельных людей из бизнес-сферы, представителей неправительственных организаций и даже религиозных лидеров, использующих свои связи.Идеи, которые окажутся наиболее осуществимыми, указал профессор, могут быть затем "переданы официальным дипломатическим представителям".В то же время он допустил, что посредниками могут стать и другие видные деятели, например из транснациональных компаний, которые, по его мнению, могут "связывать людей по разные стороны границ"."Неблагополучная позиция [президента США Джо] Байдена в качестве члена "внешнеполитической" семьи подразумевает, что иногда стоит положиться на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю, чтобы вступить с схватку с кузенами. Настал момент, когда третьей стороне нужно прийти на помощь в поисках мира в Европе", - заключил профессор.
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меркель, новости, украина, зарубежье, урегулирование, ситуация
Меркель, Новости, Украина, Зарубежье, урегулирование, ситуация

Меркель может стать посредником в переговорах по урегулированию ситуации на Украине - The Hill

09:20 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла бы стать одним из главных претендентов на роль посредника в переговорах с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине. Таким мнением поделился профессор Школы международного образования в штате Вермонт Брюс Дэйтон, передает The Hill
Он считает, что западным странам необходимо увеличить миротворческие усилия на Украине и выстраивать общение с Россией при участии влиятельных людей из бизнес-сферы, представителей неправительственных организаций и даже религиозных лидеров, использующих свои связи.
Идеи, которые окажутся наиболее осуществимыми, указал профессор, могут быть затем "переданы официальным дипломатическим представителям".
"Есть несколько претендентов на эту роль. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считается основным кандидатом на участие в переговорах с Путиным. <...> У нее есть и опыт общения с [российским лидером] и при этом возможность действовать свободно, поскольку она не связана напрямую с правительством", - отметил Дэйтон.
В то же время он допустил, что посредниками могут стать и другие видные деятели, например из транснациональных компаний, которые, по его мнению, могут "связывать людей по разные стороны границ".
"Неблагополучная позиция [президента США Джо] Байдена в качестве члена "внешнеполитической" семьи подразумевает, что иногда стоит положиться на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю, чтобы вступить с схватку с кузенами. Настал момент, когда третьей стороне нужно прийти на помощь в поисках мира в Европе", - заключил профессор.
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