ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко
В подразделениях киевского режима в зоне спецоперации фиксируется рост количества наёмников из Грузии и Польши. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 19 декабря сообщает РИА Новости
"В связи с серьёзным некомплектом в подразделениях вооружённых формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются", - рассказал эксперт.
Он также отметил, что в течение нескольких недель было зафиксировано прибытие в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку групп иностранцев по 30-50 человек.
"В зоне проведения СВО наёмников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наёмников", - уточнил Марочко.
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