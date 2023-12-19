ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко - 19.12.2023 Украина.ру
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ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко
ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко - 19.12.2023 Украина.ру
ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко
В подразделениях киевского режима в зоне спецоперации фиксируется рост количества наёмников из Грузии и Польши. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 19 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-19T08:16
2023-12-19T08:16
новости
украина
всу
иностранные наемники
польша
грузия
сво
андрей марочко
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"В связи с серьёзным некомплектом в подразделениях вооружённых формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются", - рассказал эксперт.Он также отметил, что в течение нескольких недель было зафиксировано прибытие в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку групп иностранцев по 30-50 человек."В зоне проведения СВО наёмников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наёмников", - уточнил Марочко.
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новости, украина, всу, иностранные наемники, польша, грузия, сво, андрей марочко
Новости, Украина, ВСУ, иностранные наемники, Польша, Грузия, СВО, Андрей Марочко

ВСУ наращивают число наёмников из Грузии и Польши – Марочко

08:16 19.12.2023
 
© ТМ МілітаристВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
ВСУ украинский военнослужащий флаг оружие
© ТМ Мілітарист
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В подразделениях киевского режима в зоне спецоперации фиксируется рост количества наёмников из Грузии и Польши. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 19 декабря сообщает РИА Новости
"В связи с серьёзным некомплектом в подразделениях вооружённых формирований Украины, находящихся в зоне боевых действий, украинское командование, помимо мобилизации, проводит рекрут иностранцев. За последнее время их численность в рядах украинской армии значительно сократилась, но свежие поступления до сих пор продолжаются", - рассказал эксперт.
Он также отметил, что в течение нескольких недель было зафиксировано прибытие в подконтрольные ВСУ Днепропетровск, Харьков, Славянск, Краматорск, Константиновку групп иностранцев по 30-50 человек.
"В зоне проведения СВО наёмников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наёмников", - уточнил Марочко.
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"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружиеУ противника наступает кризис на поле боя. Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов и эта проблема будет нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
НовостиУкраинаВСУиностранные наемникиПольшаГрузияСВОАндрей Марочко
 
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