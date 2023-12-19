https://ukraina.ru/20231219/1052215112.html
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта - 19.12.2023 Украина.ру
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
Ситуация на Украине в 2024 году может значительно измениться, но не в лучшую для Европы сторону. Об этом президент Чехии Пётр Павел 18 декабря заявил в интервью Seznam Správy
2023-12-19T06:02
2023-12-19T06:02
2023-12-19T06:03
новости
чехия
президент
украина
европа
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_242b083e242a09b57c972ba7de98fbbb.jpg
"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело", - считает чешский президент.По его словам, президент России Владимир Путин "очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США". И что его партнёром по возможным переговорам "является ни кто иной, как США".Павел также предположил, что, в случае успеха Дональда Трампа на выборах, у Путина "есть ожидания", что он сможет договариваться с ним "вне зависимости от мнения Украины или остальной Европы". И что возможен компромисс, который теоретически "вернёт Россию в статус ключевого игрока", а остальным "придётся с этим мириться".Ранее Павел заявил, что Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом.
https://ukraina.ru/20231219/1052210554.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_0c5596ca03db74f11d128b17e308d122.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, президент, украина, европа, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, выборы, сво, прогноз
Новости, Чехия, президент, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, выборы, СВО, прогноз
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:02 19.12.2023 (обновлено: 06:03 19.12.2023)
Ситуация на Украине в 2024 году может значительно измениться, но не в лучшую для Европы сторону. Об этом президент Чехии Пётр Павел 18 декабря заявил в интервью Seznam Správy
"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело", - считает чешский президент.
По его словам, президент России Владимир Путин "очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США". И что его партнёром по возможным переговорам "является ни кто иной, как США".
Павел также предположил, что, в случае успеха Дональда Трампа на выборах, у Путина "есть ожидания", что он сможет договариваться с ним "вне зависимости от мнения Украины или остальной Европы". И что возможен компромисс, который теоретически "вернёт Россию в статус ключевого игрока", а остальным "придётся с этим мириться".
Ранее Павел заявил, что Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом.