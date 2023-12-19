"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052215112.html
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта - 19.12.2023 Украина.ру
"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
Ситуация на Украине в 2024 году может значительно измениться, но не в лучшую для Европы сторону. Об этом президент Чехии Пётр Павел 18 декабря заявил в интервью Seznam Správy
2023-12-19T06:02
2023-12-19T06:03
новости
чехия
президент
украина
европа
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_242b083e242a09b57c972ba7de98fbbb.jpg
"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело", - считает чешский президент.По его словам, президент России Владимир Путин "очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США". И что его партнёром по возможным переговорам "является ни кто иной, как США".Павел также предположил, что, в случае успеха Дональда Трампа на выборах, у Путина "есть ожидания", что он сможет договариваться с ним "вне зависимости от мнения Украины или остальной Европы". И что возможен компромисс, который теоретически "вернёт Россию в статус ключевого игрока", а остальным "придётся с этим мириться".Ранее Павел заявил, что Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом.
https://ukraina.ru/20231219/1052210554.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_0c5596ca03db74f11d128b17e308d122.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чехия, президент, украина, европа, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, выборы, сво, прогноз
Новости, Чехия, президент, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, выборы, СВО, прогноз

"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта

06:02 19.12.2023 (обновлено: 06:03 19.12.2023)
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / Petr David Josek
Читать в
Ситуация на Украине в 2024 году может значительно измениться, но не в лучшую для Европы сторону. Об этом президент Чехии Пётр Павел 18 декабря заявил в интервью Seznam Správy
"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело", - считает чешский президент.
По его словам, президент России Владимир Путин "очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США". И что его партнёром по возможным переговорам "является ни кто иной, как США".
Павел также предположил, что, в случае успеха Дональда Трампа на выборах, у Путина "есть ожидания", что он сможет договариваться с ним "вне зависимости от мнения Украины или остальной Европы". И что возможен компромисс, который теоретически "вернёт Россию в статус ключевого игрока", а остальным "придётся с этим мириться".
Ранее Павел заявил, что Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом.
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
05:10
Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтоженСохранение киевского режима при любом президенте на любой части украинской территории несет угрозу для безопасности Российской Федерации. Цели СВО (денацификация и демилитаризация Украины) не изменились. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиЧехияпрезидентУкраинаЕвропаРоссияВладимир ПутинСШАДональд ТрампвыборыСВОпрогноз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
05:24Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ
05:20Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
05:10Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
05:00Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
04:50"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ
04:43Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
04:30Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
04:20Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
04:10Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
03:34Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Лента новостейМолния