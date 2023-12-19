https://ukraina.ru/20231219/1052215112.html

"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта

"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта - 19.12.2023 Украина.ру

"Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта

Ситуация на Украине в 2024 году может значительно измениться, но не в лучшую для Европы сторону. Об этом президент Чехии Пётр Павел 18 декабря заявил в интервью Seznam Správy

2023-12-19T06:02

2023-12-19T06:02

2023-12-19T06:03

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чехия

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владимир путин

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дональд трамп

выборы

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"Нам есть на что рассчитывать, поскольку развитие конфликта на Украине указывает на то, что мы, скорее всего, увидим значительный прогресс в следующем году. И судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем. Возникнет новая ситуация, с которой нам придётся иметь дело", - считает чешский президент.По его словам, президент России Владимир Путин "очень ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи, пока не станет ясен исход выборов в США". И что его партнёром по возможным переговорам "является ни кто иной, как США".Павел также предположил, что, в случае успеха Дональда Трампа на выборах, у Путина "есть ожидания", что он сможет договариваться с ним "вне зависимости от мнения Украины или остальной Европы". И что возможен компромисс, который теоретически "вернёт Россию в статус ключевого игрока", а остальным "придётся с этим мириться".Ранее Павел заявил, что Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом.

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