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Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - 19.12.2023 Украина.ру

Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 19 декабря

2023-12-19T03:17

2023-12-19T03:17

2023-12-19T03:17

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украина

воздушная тревога

сво

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"БПЛА направляются из Черкасской области в северо-западном направлении в сторону Винницкой области, а далее - по стандартному маршруту. Староконстантинов, подготовьтесь", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Напомним, что военный аэродром ВСУ Староконстантинов находится в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

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новости, украина, воздушная тревога, сво