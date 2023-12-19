Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - 19.12.2023 Украина.ру
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Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - 19.12.2023 Украина.ру
Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 19 декабря
2023-12-19T03:17
2023-12-19T03:17
новости
украина
воздушная тревога
сво
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"БПЛА направляются из Черкасской области в северо-западном направлении в сторону Винницкой области, а далее - по стандартному маршруту. Староконстантинов, подготовьтесь", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Напомним, что военный аэродром ВСУ Староконстантинов находится в Хмельницкой области.Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, СВО

Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

03:17 19.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Винницкой и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:00 мск 19 декабря
"БПЛА направляются из Черкасской области в северо-западном направлении в сторону Винницкой области, а далее - по стандартному маршруту. Староконстантинов, подготовьтесь", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Напомним, что военный аэродром ВСУ Староконстантинов находится в Хмельницкой области.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 15:02
Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тылаГлавком ВСУ Залужный — это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любой компромат, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
 
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