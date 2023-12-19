Выборы на Тайване: итог предсказуем - 19.12.2023 Украина.ру
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Выборы на Тайване: итог предсказуем
Выборы на Тайване: итог предсказуем - 19.12.2023 Украина.ру
Выборы на Тайване: итог предсказуем
Накал напряженности вокруг "тайваньской проблемы" спал. В сравнении с шумихой прошлого года, привнесённой на международную арену вашингтонским политиком Нэнси Пелоси, когда весь мир с замиранием сердец ожидал начала высадки десанта НОАК на побережье острова, - к концу года нынешнего Тайвань уже не будоражит воображение экспертов и политологов.
2023-12-19T08:24
2023-12-19T08:23
эксклюзив
китай
сша
тайвань
выборы
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Тема Тайваня как бы ушла на второй план, и лишь интрига вокруг предстоящих выборов главы тайбэйской администрации, напоминает о том, что проблема как была, так и остаётся.Проблема Тайваня ушла на второй план, воинственная риторика Пекина в отношении тайбэйских политиков сошла на нет. Бытует мнение, что спад напряженности – ничто иное, как жест доброй воли пекинского руководства в преддверии президентских выборов, назначенных на 13 января 2014 года. В Пекине, дескать, хотят способствовать созданию мирной и дружественной обстановки на выборах и тем самым как бы подать сигнал новому главе острова: на Материке продолжают надеяться на мирное воссоединение Тайваня с исторической родиной. Осуществимо это или нет – сказать трудно, но и отрицать стремление пекинского руководства именно к мирному решению вопроса – тоже неверно.Ожидать, что избрание нового главы тайваньской администрации изменит положение и воплотит в жизнь «чаяния китайского народа по воссоединению острова», — тоже не приходится. Исходя из опыта прошлых лет можно с уверенностью говорить, что ни один тайванский политик всерьёз не говорил и не говорит о желании воссоединения. В Пекине, конечно, это знают лучше всех, но надежд на мирное воссоединение не теряют. Впрочем, поговаривают, что именно в прошлом году, когда на остров зачастили западные политики, в Пекине уже были готовы решить проблему военным путём. Все карты, судя по имеющейся непроверенной информации, возможно, спутал опальный министр иностранных дел Цинь Ган, о котором наша редакция писала ранее в этом году. В узких кругах китайских политологов поговаривают, что запутавшийся в связях с американской разведкой морально невыдержанный министр, мог слить планы Пекина по военному захвату острова китайской армией. Именно это якобы и заставило Пекин сбавить накал напряжённости: в ближайшее время от высадки десанта на острове пришлось отказаться и в очередной раз перейти к заигрыванию с тайбэйскими политиками. Цинь Ган был арестован в июне этого года, примерно именно тогда Пекин резко поменял риторику и свои действия в отношении тайбэйской администрации Цай Инвэнь. Результаты опросов общественного мнения жителей острова также дают пекинскому руководству пищу к размышлению: 59.5% тайваньцев выступают за сохранение нынешнего расклада, т. е., не особо горят желанием объединяться с соотечественниками на Материке, но и не хотят с оружием в руках защищать «независимость» острова. В свою очередь, тайваньские политики хорошо осведомлены о нежелании Пекина задействовать силу для решения вопроса и поэтому без опасений конфронтации бурно готовятся к выборам.Из трёх на сегодняшний день имеющихся кандидатов нет сомнений, выборы закончатся победой Лай Циндэ, самого проамериканского, настроенного против сближения с Пекином кандидата от ныне правящей Демократической прогрессивной партии, если только, конечно, не найдётся другая партия и кандидат, который будет еще более проамериканским и антипекинским. Другими словами – победит тот, кто более рьяно будет выступать против диалога с Материком.В КНР не приемлют сравнения Тайваня с Украиной, но, наблюдая за происходящим на как бы независимом, экономически развитом острове и политической вознёй в бывшей республике Союза ССР, легко обнаружить идеологическое проникновение и политическую подрывную деятельность, осуществляемую Вашингтоном в отношении своих вассалов. Политические марионетки, которыми манипулируют вашингтонские кураторы, и в Тайбэе, и в Киеве не имеют своей политической воли и допущены к власти лишь для выполнения политических, экономических и военных директив, исходящих из Вашингтона.Поэтому важным козырем США в сдерживании Китая в долгосрочной перспективе будет победа на выборах 2024 года самого проамерикански настроенного политика, каким, похоже, и является Лай Циндэ. И хотя Лай и делает заявления о необходимости поддержания мира по обе стороны Тайваньского пролива, но наличие американского фактора в тайваньской политике не даёт никаких гарантий на продолжение вялотекущего политического противостояния, как было все эти годы. В Китае говорят, что генсека КПК Си Цзиньпина переизбрали на третий срок неслучайно: партия и правительство, а следовательно, и весь Китай доверили ему завершить незавершённое Мао Цзэдуном, - объединить страну. Будет ли это мирным объединением, или придётся вступать в вооружённое противостояние – никто не знает. Проход же к власти нового проамериканского политика вроде Лай Циндэ вряд ли будет способствовать мирному разрешению тайваньской проблемы. А следовательно, битву КНР с США за Тайвань пока ещё никто и не отменял.
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, китай, сша, тайвань, выборы
Эксклюзив, Китай, США, Тайвань, выборы

Выборы на Тайване: итог предсказуем

08:24 19.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Накал напряженности вокруг "тайваньской проблемы" спал. В сравнении с шумихой прошлого года, привнесённой на международную арену вашингтонским политиком Нэнси Пелоси, когда весь мир с замиранием сердец ожидал начала высадки десанта НОАК на побережье острова, - к концу года нынешнего Тайвань уже не будоражит воображение экспертов и политологов.
Тема Тайваня как бы ушла на второй план, и лишь интрига вокруг предстоящих выборов главы тайбэйской администрации, напоминает о том, что проблема как была, так и остаётся.
Проблема Тайваня ушла на второй план, воинственная риторика Пекина в отношении тайбэйских политиков сошла на нет. Бытует мнение, что спад напряженности – ничто иное, как жест доброй воли пекинского руководства в преддверии президентских выборов, назначенных на 13 января 2014 года.
В Пекине, дескать, хотят способствовать созданию мирной и дружественной обстановки на выборах и тем самым как бы подать сигнал новому главе острова: на Материке продолжают надеяться на мирное воссоединение Тайваня с исторической родиной. Осуществимо это или нет – сказать трудно, но и отрицать стремление пекинского руководства именно к мирному решению вопроса – тоже неверно.
Ожидать, что избрание нового главы тайваньской администрации изменит положение и воплотит в жизнь «чаяния китайского народа по воссоединению острова», — тоже не приходится. Исходя из опыта прошлых лет можно с уверенностью говорить, что ни один тайванский политик всерьёз не говорил и не говорит о желании воссоединения.
В Пекине, конечно, это знают лучше всех, но надежд на мирное воссоединение не теряют. Впрочем, поговаривают, что именно в прошлом году, когда на остров зачастили западные политики, в Пекине уже были готовы решить проблему военным путём. Все карты, судя по имеющейся непроверенной информации, возможно, спутал опальный министр иностранных дел Цинь Ган, о котором наша редакция писала ранее в этом году.
В узких кругах китайских политологов поговаривают, что запутавшийся в связях с американской разведкой морально невыдержанный министр, мог слить планы Пекина по военному захвату острова китайской армией. Именно это якобы и заставило Пекин сбавить накал напряжённости: в ближайшее время от высадки десанта на острове пришлось отказаться и в очередной раз перейти к заигрыванию с тайбэйскими политиками.
Цинь Ган был арестован в июне этого года, примерно именно тогда Пекин резко поменял риторику и свои действия в отношении тайбэйской администрации Цай Инвэнь. Результаты опросов общественного мнения жителей острова также дают пекинскому руководству пищу к размышлению: 59.5% тайваньцев выступают за сохранение нынешнего расклада, т. е., не особо горят желанием объединяться с соотечественниками на Материке, но и не хотят с оружием в руках защищать «независимость» острова.
В свою очередь, тайваньские политики хорошо осведомлены о нежелании Пекина задействовать силу для решения вопроса и поэтому без опасений конфронтации бурно готовятся к выборам.
Из трёх на сегодняшний день имеющихся кандидатов нет сомнений, выборы закончатся победой Лай Циндэ, самого проамериканского, настроенного против сближения с Пекином кандидата от ныне правящей Демократической прогрессивной партии, если только, конечно, не найдётся другая партия и кандидат, который будет еще более проамериканским и антипекинским. Другими словами – победит тот, кто более рьяно будет выступать против диалога с Материком.
В КНР не приемлют сравнения Тайваня с Украиной, но, наблюдая за происходящим на как бы независимом, экономически развитом острове и политической вознёй в бывшей республике Союза ССР, легко обнаружить идеологическое проникновение и политическую подрывную деятельность, осуществляемую Вашингтоном в отношении своих вассалов. Политические марионетки, которыми манипулируют вашингтонские кураторы, и в Тайбэе, и в Киеве не имеют своей политической воли и допущены к власти лишь для выполнения политических, экономических и военных директив, исходящих из Вашингтона.
Стариков - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября, 12:00
Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - СтариковПисатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви
Поэтому важным козырем США в сдерживании Китая в долгосрочной перспективе будет победа на выборах 2024 года самого проамерикански настроенного политика, каким, похоже, и является Лай Циндэ.
И хотя Лай и делает заявления о необходимости поддержания мира по обе стороны Тайваньского пролива, но наличие американского фактора в тайваньской политике не даёт никаких гарантий на продолжение вялотекущего политического противостояния, как было все эти годы.
В Китае говорят, что генсека КПК Си Цзиньпина переизбрали на третий срок неслучайно: партия и правительство, а следовательно, и весь Китай доверили ему завершить незавершённое Мао Цзэдуном, - объединить страну. Будет ли это мирным объединением, или придётся вступать в вооружённое противостояние – никто не знает. Проход же к власти нового проамериканского политика вроде Лай Циндэ вряд ли будет способствовать мирному разрешению тайваньской проблемы. А следовательно, битву КНР с США за Тайвань пока ещё никто и не отменял.
 
ЭксклюзивКитайСШАТайваньвыборы
 
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