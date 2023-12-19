Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦеремония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне
Есть информация, что в ряды ВС РФ могут вступить кубинские и северокорейские добровольцы. Они хотят помочь в борьбе с Западом и получить боевой опыт в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Минобороны РФ активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда их набирали по всей России. Очень много бойцов отправили казаки, собрался очень мотивированный народ, рассказал эксперт.
Также есть неофициальная информация, что ряды ВС РФ могут пополнить кубинские и северокорейские добровольцы, чтобы помогать бороться с империалистическим Западом на Украине, добавил политолог.
"Вот северокорейцы и кубинцы хотели бы попробовать свои силы в бою против американцев (американских наемников в рядах ВСУ. - Ред.). А где им еще набираться боевого опыта? Только воюя на стороне России [в зоне СВО]", - отметил Перенджиев.
Давно известно, что на стороне киевского режима воюют американские и польские наемники. Казалось бы, что они должны усилить украинскую армию. Но все вышло наоборот. Весь мир понял, что их можно уничтожать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 07:00Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую швальВ следующем году помощь киевскому режиму снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше, считает депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев