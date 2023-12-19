https://ukraina.ru/20231219/1052201259.html

Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ

Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ - 19.12.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ

Есть информация, что в ряды ВС РФ могут вступить кубинские и северокорейские добровольцы. Они хотят помочь в борьбе с Западом и получить боевой опыт в зоне СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-19T04:10

2023-12-19T04:10

2023-12-19T04:10

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Минобороны РФ активно набирает добровольцев, особенно активно рекрутинг шел летом, когда их набирали по всей России. Очень много бойцов отправили казаки, собрался очень мотивированный народ, рассказал эксперт.Также есть неофициальная информация, что ряды ВС РФ могут пополнить кубинские и северокорейские добровольцы, чтобы помогать бороться с империалистическим Западом на Украине, добавил политолог.Давно известно, что на стороне киевского режима воюют американские и польские наемники. Казалось бы, что они должны усилить украинскую армию. Но все вышло наоборот. Весь мир понял, что их можно уничтожать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html

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новости, вс рф, доброволец, куба, северная корея, иностранные наемники, всу, россия, украина, сво, запад, сша