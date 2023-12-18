https://ukraina.ru/20231218/1052210293.html

Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов

Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов - 18.12.2023 Украина.ру

Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов

Украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев

2023-12-18T20:38

2023-12-18T20:38

2023-12-18T20:38

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Гетьманцев добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он.Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub. Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины – 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, порно