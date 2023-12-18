Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов - 18.12.2023 Украина.ру
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Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов
Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов - 18.12.2023 Украина.ру
Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов
Украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев
2023-12-18T20:38
2023-12-18T20:38
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Гетьманцев добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он.Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub. Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины – 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
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новости, украина, порно
Новости, Украина, порно

Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов

20:38 18.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", — написал он в своём телеграм-канале.
Гетьманцев добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он.
Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины – 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
18 октября, 16:42
Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослыхСпикер ВРУ Руслан Стефанчук на заседании украинского парламента напомнил одному из депутатов о необходимости соблюдать запрет на прямые трансляции. Между спикером и депутатом состоялся торг, пикантные особенности которого до сих пор веселят пользователей соцсетей
 
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