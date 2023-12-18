Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Украинская налоговая оштрафовала сервис порнографического контента PornHub на 5,5 тысяч долларов за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом сообщил 18 декабря глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев
"К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на неё был наложен штраф в размере 5543 доллара", — написал он в своём телеграм-канале.
Гетьманцев добавил, что площадка в сфере индустрии для взрослых Onlyfans уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года. Все получаемые с налогов средства идут на нужды украинской армии, добавил он.
Кроме того, Гетьманцев похвастался тем, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
Ранее в украинском парламенте зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины – 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
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