https://ukraina.ru/20231218/1052209361.html

В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - 18.12.2023 Украина.ру

В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в украинской столице затапливает водой. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан", прилагая соответствующее видео

2023-12-18T19:30

2023-12-18T19:30

2023-12-18T19:30

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Судя по кадрам, опубликованным в сети, вода стремительным потоком просачивается сквозь щели в стенах. "Голосеевская" – одна из шести станций синей ветки метро Киева, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления.Ранее сообщалось, что в Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции метро Демиевская. На асфальте образовались ямы и трещины, а сами постройки деформировались. Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

https://ukraina.ru/20231212/1051932918.html

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новости, киев, украина, метро, затопления, коммунальное хозяйство, виталий кличко