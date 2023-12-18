В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - 18.12.2023 Украина.ру
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В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро - 18.12.2023 Украина.ру
В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро
Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в украинской столице затапливает водой. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан", прилагая соответствующее видео
2023-12-18T19:30
2023-12-18T19:30
новости
киев
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метро
затопления
коммунальное хозяйство
виталий кличко
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Судя по кадрам, опубликованным в сети, вода стремительным потоком просачивается сквозь щели в стенах. "Голосеевская" – одна из шести станций синей ветки метро Киева, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления.Ранее сообщалось, что в Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции метро Демиевская. На асфальте образовались ямы и трещины, а сами постройки деформировались. Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
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новости, киев, украина, метро, затопления, коммунальное хозяйство, виталий кличко
Новости, Киев, Украина, метро, затопления, коммунальное хозяйство, Виталий Кличко

В Киеве затапливает закрытую на ремонт станцию метро

19:30 18.12.2023
 
© Фото : Віталій Кличко / TelegramВиктор Брагинский в аварийном тоннеле
Виктор Брагинский в аварийном тоннеле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Віталій Кличко / Telegram
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Закрытую на ремонт из-за угрозы подтопления станцию метро "Голосеевская" в украинской столице затапливает водой. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан", прилагая соответствующее видео
"В Киеве затапливает станцию метро "Голосеевская", – пишет источник, ссылаясь на очевидцев.
Судя по кадрам, опубликованным в сети, вода стремительным потоком просачивается сквозь щели в стенах.
"Голосеевская" – одна из шести станций синей ветки метро Киева, закрытых в начале декабря на ремонт из-за угрозы подтопления.
Ранее сообщалось, что в Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции метро Демиевская. На асфальте образовались ямы и трещины, а сами постройки деформировались.
Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
станция метро Университет Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 07:17
С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитенаЗакрытие 6 станций синей линии киевского метрополитена днём 9 декабря для киевлян стало шоком — 250 тысяч жителей Голосеевского района Киева остались без удобного и привычного транспорта.
 
НовостиКиевУкраинаметрозатоплениякоммунальное хозяйствоВиталий Кличко
 
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