https://ukraina.ru/20231208/1051870843.html
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро - 08.12.2023 Украина.ру
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обвинил бывшего президента Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министра Николай Азаров в возможной угрозе обвала тоннеля киевского метро из-за подтопления. Пост об этом он опубликовал в сети
2023-12-08T21:23
2023-12-08T21:23
2023-12-08T21:25
новости
украина
киев
николай азаров
виктор янукович
метро
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101779/63/1017796358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a321f36564d4537fc73844966494d65b.jpg
Так, Януковича и его команду обвинили в стремлении получить "быстрый результат при строительстве метро", что повлияло на проектирование и сами строительные работы. Главное, по словам советника Кличко, было отчитаться. По словам Белоцерковец, теперь из-за пиара Януковича с Азаровым страдать будет киевский бюджет и жители столицы. Всё починят, пообещали в горадминистрации. В последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. Сегодня, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в столице закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта. Предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Сами украинцы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета. Киевская городская прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей метрополитена по подозрению допущения служебной халатности.Как сообщает издание "Страна.ua", из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.
https://ukraina.ru/20231208/1051868288.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101779/63/1017796358_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f4814640d98bc2aa9c91ede9bb19b8c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, николай азаров, виктор янукович, метро, авария
Новости, Украина, Киев, Николай Азаров, Виктор Янукович, метро, авария
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
21:23 08.12.2023 (обновлено: 21:25 08.12.2023)
Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обвинил бывшего президента Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министра Николай Азаров в возможной угрозе обвала тоннеля киевского метро из-за подтопления. Пост об этом он опубликовал в сети
"Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров", - указал Белоцерковец.
Так, Януковича и его команду обвинили в стремлении получить "быстрый результат при строительстве метро", что повлияло на проектирование и сами строительные работы. Главное, по словам советника Кличко, было отчитаться.
По словам Белоцерковец, теперь из-за пиара Януковича с Азаровым страдать будет киевский бюджет и жители столицы. Всё починят, пообещали в горадминистрации.
В последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. Сегодня, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в столице закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.
Предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Сами украинцы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета.
Киевская городская прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей метрополитена по подозрению допущения служебной халатности.
Как сообщает издание "Страна.ua", из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.