https://ukraina.ru/20231208/1051870843.html

В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро

В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро - 08.12.2023 Украина.ру

В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обвинил бывшего президента Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министра Николай Азаров в возможной угрозе обвала тоннеля киевского метро из-за подтопления. Пост об этом он опубликовал в сети

2023-12-08T21:23

2023-12-08T21:23

2023-12-08T21:25

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Так, Януковича и его команду обвинили в стремлении получить "быстрый результат при строительстве метро", что повлияло на проектирование и сами строительные работы. Главное, по словам советника Кличко, было отчитаться. По словам Белоцерковец, теперь из-за пиара Януковича с Азаровым страдать будет киевский бюджет и жители столицы. Всё починят, пообещали в горадминистрации. В последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. Сегодня, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в столице закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта. Предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Сами украинцы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета. Киевская городская прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей метрополитена по подозрению допущения служебной халатности.Как сообщает издание "Страна.ua", из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.

https://ukraina.ru/20231208/1051868288.html

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новости, украина, киев, николай азаров, виктор янукович, метро, авария