В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро - 08.12.2023 Украина.ру
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В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро - 08.12.2023 Украина.ру
В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро
Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обвинил бывшего президента Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министра Николай Азаров в возможной угрозе обвала тоннеля киевского метро из-за подтопления. Пост об этом он опубликовал в сети
2023-12-08T21:23
2023-12-08T21:25
новости
украина
киев
николай азаров
виктор янукович
метро
авария
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Так, Януковича и его команду обвинили в стремлении получить "быстрый результат при строительстве метро", что повлияло на проектирование и сами строительные работы. Главное, по словам советника Кличко, было отчитаться. По словам Белоцерковец, теперь из-за пиара Януковича с Азаровым страдать будет киевский бюджет и жители столицы. Всё починят, пообещали в горадминистрации. В последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. Сегодня, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в столице закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта. Предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Сами украинцы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета. Киевская городская прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей метрополитена по подозрению допущения служебной халатности.Как сообщает издание "Страна.ua", из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.
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новости, украина, киев, николай азаров, виктор янукович, метро, авария
Новости, Украина, Киев, Николай Азаров, Виктор Янукович, метро, авария

В Киеве обвинили Януковича и Азарова в затоплении столичного метро

21:23 08.12.2023 (обновлено: 21:25 08.12.2023)
 
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© РИА Новости . Григорий Василенко
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Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец обвинил бывшего президента Украины Виктор Янукович и экс-премьер-министра Николай Азаров в возможной угрозе обвала тоннеля киевского метро из-за подтопления. Пост об этом он опубликовал в сети

"Просто напомню: только что закрывшиеся на ремонт станции метрополитена десять лет назад открывали "крепкие хозяйственники" Янукович и Азаров", - указал Белоцерковец.

Так, Януковича и его команду обвинили в стремлении получить "быстрый результат при строительстве метро", что повлияло на проектирование и сами строительные работы. Главное, по словам советника Кличко, было отчитаться.
По словам Белоцерковец, теперь из-за пиара Януковича с Азаровым страдать будет киевский бюджет и жители столицы. Всё починят, пообещали в горадминистрации.
В последний раз станцию метро в Киеве вводили в эксплуатацию десять лет назад во времена президентства Януковича. Сегодня, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в столице закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.
Предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Сами украинцы полагают, что ЧП произошло из-за разворовывания городского бюджета.
Киевская городская прокуратура начала расследование по факту подтопления тоннелей метрополитена по подозрению допущения служебной халатности.
Как сообщает издание "Страна.ua", из-за закрытия станций огромный жилой массив мегаполиса оказался без нормального транспортного сообщения.
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
18:25
Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев Мэр Киева Виталий Кличко на половине своей речи перед журналистами в метро украинской столицы странным образом прервался и потерял дар речи. Кадры с места события выложил в сеть телеканал "Киев 24"
 
НовостиУкраинаКиевНиколай АзаровВиктор Януковичметроавария
 
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