Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев - 08.12.2023 Украина.ру
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Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев
Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев - 08.12.2023 Украина.ру
Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев
Мэр Киева Виталий Кличко на половине своей речи перед журналистами в метро украинской столицы странным образом прервался и потерял дар речи. Кадры с места события выложил в сеть телеканал "Киев 24"
2023-12-08T18:25
2023-12-08T18:43
новости
украина
виталий кличко
киев
метро
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В сети пишу, что Кличко просто распереживался за судьбу десятков тысяч киевлян с Теремков, неожиданно отрезанных от цивилизации из-за закрытия метро. По данным властей столицы, есть угроза обвала тоннеля из-за разгерметизации. Пользоваться им нельзя уже сегодня и, возможно, прислушиваясь со страхом к звукам, мэр и застыл.В частности, предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Таким образом Кличко перешёл в режим Байдена, добавляют другие телеграм-сообщества.По сообщению украинских СМИ, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.
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новости, украина, виталий кличко, киев, метро
Новости, Украина, Виталий Кличко, Киев, метро

Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев

18:25 08.12.2023 (обновлено: 18:43 08.12.2023)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
- РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
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Мэр Киева Виталий Кличко на половине своей речи перед журналистами в метро украинской столицы странным образом прервался и потерял дар речи. Кадры с места события выложил в сеть телеканал "Киев 24"

"Суммируя, можно сказать, что сейчас из соображений безопасности...", – успел сказать он, а после чего уставился в камеру с недвусмысленным выражением страха на лице.

В сети пишу, что Кличко просто распереживался за судьбу десятков тысяч киевлян с Теремков, неожиданно отрезанных от цивилизации из-за закрытия метро. По данным властей столицы, есть угроза обвала тоннеля из-за разгерметизации. Пользоваться им нельзя уже сегодня и, возможно, прислушиваясь со страхом к звукам, мэр и застыл.
В частности, предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться.

"Наворовали бабла никто ничего не проверят, а теперь речка будет виновата. Очень смешно(((жаль людей", – приводит ещё одну версию один из комментаторов в сети.

"По-моему это Путин виноват", – пишет другой.

"Вопрос: как Кличко у власти, что выбрали дауна, трёх слов связать не может или голос народа не имеет своей силы ?!. Кличко отбитый , Зеленский юморист. Зато укр независимая . Весь земной шарик смеётся,как так ...?!", – отмечает украинка.

Таким образом Кличко перешёл в режим Байдена, добавляют другие телеграм-сообщества.
По сообщению украинских СМИ, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.
 
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