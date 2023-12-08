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Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев

Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев - 08.12.2023 Украина.ру

Кличко завис под землёй чем снова рассмешил украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко на половине своей речи перед журналистами в метро украинской столицы странным образом прервался и потерял дар речи. Кадры с места события выложил в сеть телеканал "Киев 24"

2023-12-08T18:25

2023-12-08T18:25

2023-12-08T18:43

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украина

виталий кличко

киев

метро

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В сети пишу, что Кличко просто распереживался за судьбу десятков тысяч киевлян с Теремков, неожиданно отрезанных от цивилизации из-за закрытия метро. По данным властей столицы, есть угроза обвала тоннеля из-за разгерметизации. Пользоваться им нельзя уже сегодня и, возможно, прислушиваясь со страхом к звукам, мэр и застыл.В частности, предполагается три версии из-за чего вероятность обрушения велика: нарушение техники безопасности (изоляции) при строительстве тоннеля, активность реки Лыбидь или плавуны – насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться. Таким образом Кличко перешёл в режим Байдена, добавляют другие телеграм-сообщества.По сообщению украинских СМИ, 8 декабря, шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. Власти города не успели запустить дублирующие маршруты наземного транспорта.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, виталий кличко, киев, метро