https://ukraina.ru/20231218/1052208291.html

Залужный и цели прослушки. Итоги 18 декабря на Украине

Залужный и цели прослушки. Итоги 18 декабря на Украине - 18.12.2023 Украина.ру

Залужный и цели прослушки. Итоги 18 декабря на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал обнаружение в своём кабинете прослушки. Тем временем соцопросы показывают, что доверие к нему превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому

2023-12-18T18:30

2023-12-18T18:30

2023-12-18T18:30

хроники

эксклюзив

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Залужный в комментарии журналистам РБК-Украина рассказал новые подробности о найденной у него прослушке."Скажем так, это то помещение, которое у нас должно было использоваться сегодня. В нём в ходе проверки было найдено...", - отметил он.Главком ВСУ указал, что это не основное его рабочее помещение."У меня есть несколько мест, где я работаю, и в одном из них — в этом — я давненько уже не был. И вот: проверили, и нашли. Это не только у меня. Оно там разветвлённым было", - указал ЗалужныйНа вопрос, мог ли это кто-то совершить "в самом Генштабе", главнокомандующий ответил, что давно не работает в этом здании."Нет, в ГШ мы уже давно не работаем", - указал Залужный.Когда журналистка спросила, как главком это расценивает, не как давление ли, тот ответил, что никак."Никак. Как войну. Всё может быть. Следствие покажет", - рассказал главком ВСУ.По его словам, в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошёл туда уже после проверки.Когда журналистка спросила, могла ли в том помещении озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, Залужный указал, что помещение использовали и раньше, но давно."Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, наверное, готовилось", - рассказал он.В то же время, некоторые украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Залужного прослушивали давно."Наш источник сообщал, что за Главкомом уже год установлена наружка СБУ, а вчера в его кабинете нашли прослушку", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Резидент".Другой популярный в стране канал - "Легитимный" - сообщил, что подозревает в установке прослушки Офис президента."Уверены, что Банковая уже готовит фейковые записи Залужного, чтобы дискредитировать главкома в глазах общественности. Конфликт Зе и За (президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного — Ред.) выходит на новый уровень, скоро развязка…", - писал канал.Этой же точки зрения придерживалось и ещё одно украинское СМИ — телеграм-канал "ЗеРада". По мнению его авторов, информацию о прослушке у главкома специально вбросили при помощи мейнстримных медиа."Опубличивание факта находки легализует в медиа с среде любые записи с голосом Главкома. Т.е. если бы раньше появилась поддельная запись хорошего качества, то в неё бы просто не поверили, а теперь все знают, что это было возможно. Второй момент. Теперь РФ может наштамповать записи и вбрасывать для деморализации общества, и СБУ это прекрасно знали, поэтому логичнее было бы, при нахождении прослушки, не заявлять об этом публично, чтобы не создавать такую угрозу. Однако, её умышленно создали. Понимаете к чему? Теперь либо он сам тихо уйдет, либо ждём "пленок Залужного". Похоже, эпопея с Залужным идёт к развязке, аккурат к Новому Году, как мы и предполагали", - сообщал телеграм-канал.Тем временем проведённые на Украине соцопросы показывают падение доверия к Зеленскому при высоком доверии к Залужному.Так, по данным проведённого в конце ноября — начале декабря Киевским международным институтом социологии (КМИС) исследования, доверие к Зеленскому снизилось с 84% в декабре 2022 года, до 62% в декабре 2023 года. При этом доверие к Залужному в декабре 2023 года составляет 88%. Данных за другие периоды нет.Не доверяют при этом президенту Зеленскому — 18% украинцев. В декабре прошлого года таких людей было 5%. Таким образом, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составил 42% в этом году по сравнению с 80% в прошлом."То есть, с одной стороны, видим существенное снижение, но, с другой стороны, он остается однозначно положительным со значительным преобладанием тех, кто доверяет президенту, по сравнению с теми, кто ему не доверяет", - указывали социологи.Что же до Залужного, то ему не доверяют лишь 4% опрошенных.Почти абсолютное доверие в украинском обществе сохраняют и Вооружённые силы Украины: и в декабре 2022 года, и в декабре 2023 года им доверяли 96% опрошенных.Социологи также попытались исследовать "пересечение" полей доверия к Зеленскому и Залужному. Они опубликовали таблицу, сумма всех ячеек которой составляла 100% и показывала, например, какая доля украинцев одновременно доверяют президенту и главнокомандующему.По данным таблицы, 59% опрошенных одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. При этом только 1% опрошенных доверяет Зеленскому, но не доверяет Залужном, а 14% - наоборот: доверяют главкому ВСУ, не доверяя при этом президенту Украины.В целом эти данные свидетельствуют о том, что рейтинг Залужного в украинском обществе выше, чем рейтинг Зеленского.В то же время, есть и те, кто, уважая Залужного за его полководческие таланты, не хотел бы, чтобы он шёл в политику."Сейчас не до этого. Сейчас нужно о выживании нации и государства думать и ни о чём другом. Есть такая политическая система, какая есть на сегодняшний день. Мы знаем прекрасно, что никаких выборов сегодня не будет, и нужно забыть эту тему. И все мысли, всё, направить на нашу украинскую победу", - заявил в опубликованном 17 декабря интервью Ксении Василенко, более известной как Соня Кошкина, бывший командир "Правого сектора"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Дмитрий Ярош.По его словам, он против, чтобы Залужный думал о политике. Да и сам Ярош пока не "даже и не думает" о возвращении в политику.

https://ukraina.ru/20231218/1052195212.html

https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив