https://ukraina.ru/20231218/1052205127.html
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 18.12.2023 Украина.ру
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилинпоздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".
2023-12-18T16:58
2023-12-18T16:58
2023-12-18T16:58
новости
денис пушилин
миа "россия сегодня"
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Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, миа "россия сегодня"
Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилинпоздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".
Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.