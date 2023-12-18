https://ukraina.ru/20231218/1052205127.html

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - 18.12.2023 Украина.ру

Глава ДНР поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилинпоздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых достижений, приумножения накопленных творческих и профессиональных традиций".

2023-12-18T16:58

2023-12-18T16:58

2023-12-18T16:58

новости

денис пушилин

миа "россия сегодня"

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Пушилин отметил, что сильной стороной "России сегодня" является освещение происходящего с места событий. "B Донецкой Народной Республике высоко ценят то, что корреспонденты и операторы МИА "Россия сегодня", рискуя жизнью, рассказывают миру правду о жизни в Донбассе", – заявил он.Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, денис пушилин, миа "россия сегодня"