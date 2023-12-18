https://ukraina.ru/20231218/1052201527.html

Залужный выступил против усиления мобилизации

Залужный выступил против усиления мобилизации - 18.12.2023 Украина.ру

Залужный выступил против усиления мобилизации

Мобилизацию необходимо проводить "как было", а не усиливать, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный

2023-12-18T15:43

2023-12-18T15:43

2023-12-18T15:43

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вооруженные силы украины

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мобилизация

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Потому что сейчас проблема у командования возникла с теми военнослужащими ВСУ, которые воюют на переднем крае - их должен кто-то заменить, пояснил он.Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко ранее заявил, что сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач. Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев.Родственники украинских военнослужащих регулярно выходят на митинги с требованием вернуть ВСУшников с фронта.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

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новости, украина, валерий залужный, всу, вооруженные силы украины, главкомы, мобилизация