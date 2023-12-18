Залужный выступил против усиления мобилизации - 18.12.2023 Украина.ру
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Залужный выступил против усиления мобилизации
Залужный выступил против усиления мобилизации - 18.12.2023 Украина.ру
Залужный выступил против усиления мобилизации
Мобилизацию необходимо проводить "как было", а не усиливать, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
2023-12-18T15:43
2023-12-18T15:43
новости
украина
валерий залужный
всу
вооруженные силы украины
главкомы
мобилизация
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Потому что сейчас проблема у командования возникла с теми военнослужащими ВСУ, которые воюют на переднем крае - их должен кто-то заменить, пояснил он.Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко ранее заявил, что сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач. Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев.Родственники украинских военнослужащих регулярно выходят на митинги с требованием вернуть ВСУшников с фронта.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, валерий залужный, всу, вооруженные силы украины, главкомы, мобилизация
Новости, Украина, Валерий Залужный, ВСУ, Вооруженные силы Украины, главкомы, мобилизация

Залужный выступил против усиления мобилизации

15:43 18.12.2023
 
© Украина.руЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Украина.ру
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Мобилизацию необходимо проводить "как было", а не усиливать, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
"Мобилизацию на Украине нужно не усиливать, а вернуть в те рамки, в которых она работала ранее", — заявил Залужный.
Потому что сейчас проблема у командования возникла с теми военнослужащими ВСУ, которые воюют на переднем крае - их должен кто-то заменить, пояснил он.
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко ранее заявил, что сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач. Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев.
Родственники украинских военнослужащих регулярно выходят на митинги с требованием вернуть ВСУшников с фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
13:22
Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада Инфернальная загадка упырей заключается в том, что подчас они выглядят, как банальные недоросли-переростки с незапоминающимися лицами, совершенно не обезображенными интеллектом
 
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