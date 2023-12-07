Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231207/1051823727.html
Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ
Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру
Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ
Сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко
2023-12-07T12:24
2023-12-07T12:24
новости
украина
мобилизация
демобилизация
всу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050398814_270:0:1010:416_1920x0_80_0_0_93dca3e8fc2c61cad2792c7182c6f46d.jpg
Депутат назвал вопрос о демобилизации в ВСУ дискуссионным. По его мнению, чтобы украинцы шли на фронт, они должны понимать конкретику всего процесса.Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев. Это зависит от того, чем конкретно занимался ВСУшник."36 месяцев для тех, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях, например, служили в военкоматах или штабах", пояснил он.Через 18 месяцев, по идее Костенко, могли бы демобилизовать солдаты, которые на протяжении 6 месяцев в боевых распоряжениях, то есть на линии фронта.Он подчеркнул, что это пока только предложение.В конце ноября Костенко назвал мобилизацию на Украине большим провалом, чем нехватку снарядов.Причиной тому, по его мнению, стали увольнения военкомов, замешанных в коррупционных скандалах."После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации", — сказал Костенко.
https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050398814_363:0:918:416_1920x0_80_0_0_16f6fa5ca5929ad5b40ad7a966e919f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, демобилизация, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, мобилизация, демобилизация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ

12:24 07.12.2023
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Читать в
Сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко
Депутат назвал вопрос о демобилизации в ВСУ дискуссионным. По его мнению, чтобы украинцы шли на фронт, они должны понимать конкретику всего процесса.
Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев. Это зависит от того, чем конкретно занимался ВСУшник.
"36 месяцев для тех, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях, например, служили в военкоматах или штабах", пояснил он.
Через 18 месяцев, по идее Костенко, могли бы демобилизовать солдаты, которые на протяжении 6 месяцев в боевых распоряжениях, то есть на линии фронта.
Он подчеркнул, что это пока только предложение.

"Это факт, что без замены мы не сможем освободить ребят, которые находятся на фронте. Это тесно связанные вещи - мобилизация и демобилизация. Их нужно рассматривать в комплексе", - заявил Костенко.

В конце ноября Костенко назвал мобилизацию на Украине большим провалом, чем нехватку снарядов.
Причиной тому, по его мнению, стали увольнения военкомов, замешанных в коррупционных скандалах.
"После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации", — сказал Костенко.
- РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 06:30
Каждый второй будет убит. Украинские эксперты о ситуации в странеАмериканцы на словах оказывают поддержку Киеву, но не предоставляют оружия, то есть в реальности они "не верят и не хотят, чтобы мы вернули наши территории", считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
 
НовостиУкраинамобилизациядемобилизацияВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48"Бригаду" смотрела вся страна": сенатор Евстифеев заступился за сериал "Слово пацана"
12:24Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ
12:24Сергей Нарышкин, биография
12:15Сергей Аксенов, биография
11:59Без дронов Украина обречена на поражение – глава центра поддержки аэроразведки Украины
11:58В ЦИК определят регионы, где можно будет проголосовать дистанционно
11:54Нацисты Новый год не отберут, но безудержное веселье в тылу неуместно - Константинов
11:51Вячеслав Володин, биография
11:22Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин
11:21Совфед обратится в ООН из-за преступлений киевского режима против детей
11:11СК РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской школе
10:59Выборы в РФ пройдут в токсичной геополитической атмосфере — председатель ЦИК
10:59Китай разозлил ЕС своим нейтралитетом в конфликте на Украине - AP
10:51Все об убийстве Ильи Кивы: подозрительная сожительница, долгая слежка, контрольный выстрел
10:39Захарова рассказала о попытке США уравновесить провал в сенате
10:24Западные "Леопарды" отправили с Украины на ремонт в Польшу
10:23Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
10:06Нам врали, когда сказали, что Украина победит Россию - Такер Карлсон
10:05ФСБ задержала украинского агента, вербовавшего поджигателей в регионах России
10:03В Киву выстрелили дважды, следователи нашли гильзы и патрон
Лента новостейМолния