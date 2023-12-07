https://ukraina.ru/20231207/1051823727.html

Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ

Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ - 07.12.2023 Украина.ру

Мобилизация тесно связана с демобилизацией. На Украине определяют сроки службы в ВСУ

Сроки демобилизации зависят от выполняемых в ВСУ задач, заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам обороны Романа Костенко

2023-12-07T12:24

2023-12-07T12:24

2023-12-07T12:24

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Депутат назвал вопрос о демобилизации в ВСУ дискуссионным. По его мнению, чтобы украинцы шли на фронт, они должны понимать конкретику всего процесса.Костенко предложил демобилизовывать из ВСУ через 18 или 36 месяцев. Это зависит от того, чем конкретно занимался ВСУшник."36 месяцев для тех, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях, например, служили в военкоматах или штабах", пояснил он.Через 18 месяцев, по идее Костенко, могли бы демобилизовать солдаты, которые на протяжении 6 месяцев в боевых распоряжениях, то есть на линии фронта.Он подчеркнул, что это пока только предложение.В конце ноября Костенко назвал мобилизацию на Украине большим провалом, чем нехватку снарядов.Причиной тому, по его мнению, стали увольнения военкомов, замешанных в коррупционных скандалах."После того, как были сменены военкомы, у нас пошел провал мобилизации", — сказал Костенко.

https://ukraina.ru/20231123/1051245465.html

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новости, украина, мобилизация, демобилизация, всу, вооруженные силы украины