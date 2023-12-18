https://ukraina.ru/20231218/1052199083.html
Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова
Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова - 18.12.2023 Украина.ру
Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова
Идея легализации наркотиков на Украине угрожает не только России, но и Европе, считает Анна Кузнецова
2023-12-18T15:02
2023-12-18T15:02
2023-12-18T15:02
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18 декабря состоялось итоговое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.В ходе заседания зампред Госдумы России и сопредседатель комиссии Анна Кузнецова заявила о том, что Киев способствует распространению наркоиндустрии, покрывает наркокартели.Речь идет о легализации марихуаны. Соответствующий проект закона был внесен в Верховную Раду в 2021 году и прошел первое чтение. В конце июня с инициативой о легализации лекарств на основе марихуаны также выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он уверен, что подобные препараты должны производиться внутри страны и направляться на фронт, чтобы "украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль и стресс".
https://ukraina.ru/20231128/1051490564.html
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новости, новости украины, наркотики, владимир зеленский, легализация
Новости, Новости Украины, наркотики, Владимир Зеленский, легализация
Украина в лидерах по производству наркотиков, это угрожает России и Европе - Кузнецова
Идея легализации наркотиков на Украине угрожает не только России, но и Европе, считает Анна Кузнецова
18 декабря состоялось итоговое заседание парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
В ходе заседания зампред Госдумы России и сопредседатель комиссии Анна Кузнецова заявила о том, что Киев способствует распространению наркоиндустрии, покрывает наркокартели.
"Украина стала одним из крупнейших в мире производителей синтетических наркотиков. Среди несовершеннолетних, потребляющих наркотики, наибольшей популярностью пользуются, к сожалению, именно они. Мы видим, как раскручивается в Верховной раде процесс по законодательному обеспечению наркоиндустрии. Если проект будет принят, то на Украине появится легальный оборот наркотиков, который будет угрожать не только России, но и Европе", — подчеркнула парламентарий.
Речь идет о легализации марихуаны. Соответствующий проект закона был внесен в Верховную Раду в 2021 году и прошел первое чтение.
В конце июня с инициативой о легализации лекарств на основе марихуаны также выступал и президент Украины Владимир Зеленский. Он уверен, что подобные препараты должны производиться внутри страны и направляться на фронт, чтобы "украинцам и украинкам не пришлось терпеть боль и стресс".