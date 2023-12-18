В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов - 18.12.2023 Украина.ру
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В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов
В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов - 18.12.2023 Украина.ру
В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов
Свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков национализировали в Крыму. Об этом 18 декабря сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
2023-12-18T13:18
2023-12-18T13:19
новости
крым
имущество
национализация
виктор пинчук
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"В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - отметил Константинов в своем телеграм-канале.По его информации, национализировано имущество курортных комплексов, включая гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "МАРАТ" в поселке Гаспра и другие."В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе Государственного сберегательного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее", - подчеркнул Константинов.Он добавил, что в списке оказались такие украинские олигархи и политики, как Виктор Пинчук, который лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке и Андрей Сенченко, который остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте.Среди национализированного имущества много крупных и перспективных проектов, отметил Константинов. Он высказал уверенность, что такие проекты, как, например, "Каракаш агро", заинтересуют российских предпринимателей, которые станут вкладываться в их развитие."Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях", - подчеркнул глава парламента.Ранее парламент Крыма национализировал имущество ряда украинских политиков и предпринимателей, которые совершили недружественные действия по отношению к России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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новости, крым, имущество, национализация, виктор пинчук
Новости, Крым, имущество, национализация, Виктор Пинчук

В Крыму снова национализировали имущество украинских олигархов

13:18 18.12.2023 (обновлено: 13:19 18.12.2023)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Свыше тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов и политиков национализировали в Крыму. Об этом 18 декабря сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В Крыму национализировано имущество ещё 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами государственного совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - отметил Константинов в своем телеграм-канале.
По его информации, национализировано имущество курортных комплексов, включая гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "МАРАТ" в поселке Гаспра и другие.
"В перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков (в том числе Государственного сберегательного банка Украины), спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича и так далее", - подчеркнул Константинов.
Он добавил, что в списке оказались такие украинские олигархи и политики, как Виктор Пинчук, который лишился жилого дома и земельного участка площадью 455 м² в Белоглинке и Андрей Сенченко, который остался без 1/4 доли нежилого помещения в Ялте.
Среди национализированного имущества много крупных и перспективных проектов, отметил Константинов. Он высказал уверенность, что такие проекты, как, например, "Каракаш агро", заинтересуют российских предпринимателей, которые станут вкладываться в их развитие.
"Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях", - подчеркнул глава парламента.
Ранее парламент Крыма национализировал имущество ряда украинских политиков и предпринимателей, которые совершили недружественные действия по отношению к России. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
Квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского 30 октября была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
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