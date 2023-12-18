Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Количество планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта ограничено. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
На российских складах лежит большой ассортимент авиабомб. Но носителей для них не так много. Грубо говоря, если МиГ-31 переделан под "Кинжал", то он не может нести другие ракеты. То же самое касается и бомбардировщиков, рассказал блогер.
Кроме ОДАБов, на вооружении у ВКС РФ есть все типы боеприпасов. Проблема заключается в том, как их доставить, не подвергая риску пилотов штурмовиков Су-34. Нужны планирующие модули под каждый тип бомб, добавил волонтер.
"Бомб много. Но планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта, у нас ограниченное количество. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС", - отметил Живов.
Планирующие модули (УМПК) в основном устанавливают на модели ФАБ-250 и ФАБ-500. Но было бы разумнее ставить их на более мощные ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что это больший поражающий эффект при той же цене, резюмировал собеседник Украина.ру.
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