https://ukraina.ru/20231218/1052152787.html

Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы

Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы - 18.12.2023 Украина.ру

Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы

Количество планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта ограничено. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-18T04:30

2023-12-18T04:30

2023-12-18T04:30

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авиабомбы

вкс

су-34

бомбардировщик

вс рф

боеприпасы

миг-31

штурмовик

россия

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На российских складах лежит большой ассортимент авиабомб. Но носителей для них не так много. Грубо говоря, если МиГ-31 переделан под "Кинжал", то он не может нести другие ракеты. То же самое касается и бомбардировщиков, рассказал блогер.Кроме ОДАБов, на вооружении у ВКС РФ есть все типы боеприпасов. Проблема заключается в том, как их доставить, не подвергая риску пилотов штурмовиков Су-34. Нужны планирующие модули под каждый тип бомб, добавил волонтер.Планирующие модули (УМПК) в основном устанавливают на модели ФАБ-250 и ФАБ-500. Но было бы разумнее ставить их на более мощные ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что это больший поражающий эффект при той же цене, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

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новости, авиабомбы, вкс, су-34, бомбардировщик, вс рф, боеприпасы, миг-31, штурмовик, россия, украина, авдеевка, сво