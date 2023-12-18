Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы - 18.12.2023 Украина.ру
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Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы - 18.12.2023 Украина.ру
Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
Количество планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта ограничено. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-18T04:30
2023-12-18T04:30
новости
авиабомбы
вкс
су-34
бомбардировщик
вс рф
боеприпасы
миг-31
штурмовик
россия
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На российских складах лежит большой ассортимент авиабомб. Но носителей для них не так много. Грубо говоря, если МиГ-31 переделан под "Кинжал", то он не может нести другие ракеты. То же самое касается и бомбардировщиков, рассказал блогер.Кроме ОДАБов, на вооружении у ВКС РФ есть все типы боеприпасов. Проблема заключается в том, как их доставить, не подвергая риску пилотов штурмовиков Су-34. Нужны планирующие модули под каждый тип бомб, добавил волонтер.Планирующие модули (УМПК) в основном устанавливают на модели ФАБ-250 и ФАБ-500. Но было бы разумнее ставить их на более мощные ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что это больший поражающий эффект при той же цене, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авиабомбы, вкс, су-34, бомбардировщик, вс рф, боеприпасы, миг-31, штурмовик, россия, украина, авдеевка, сво
Новости, авиабомбы, ВКС, Су-34, бомбардировщик, ВС РФ, боеприпасы, МиГ-31, штурмовик, Россия, Украина, Авдеевка, СВО

Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы

04:30 18.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации
Самолеты-бомбардировщики Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Количество планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта ограничено. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
На российских складах лежит большой ассортимент авиабомб. Но носителей для них не так много. Грубо говоря, если МиГ-31 переделан под "Кинжал", то он не может нести другие ракеты. То же самое касается и бомбардировщиков, рассказал блогер.
Кроме ОДАБов, на вооружении у ВКС РФ есть все типы боеприпасов. Проблема заключается в том, как их доставить, не подвергая риску пилотов штурмовиков Су-34. Нужны планирующие модули под каждый тип бомб, добавил волонтер.
"Бомб много. Но планирующих боеприпасов, благодаря которым ВКС могут относительно безопасно работать по линии фронта, у нас ограниченное количество. Это технически сложный прибор с современной электроникой и с модулем ГЛОНАСС", - отметил Живов.
Планирующие модули (УМПК) в основном устанавливают на модели ФАБ-250 и ФАБ-500. Но было бы разумнее ставить их на более мощные ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Потому что это больший поражающий эффект при той же цене, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
15 декабря, 02:21
Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у КураховоДостичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления
 
НовостиавиабомбыВКССу-34бомбардировщикВС РФбоеприпасыМиГ-31штурмовикРоссияУкраинаАвдеевкаСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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04:30Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
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