Людоловы, прорыв ДРГ. Итоги 17 декабря на Украине

Новые свидетельства крайне жёсткого характера мобилизации поступают с Украины. Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая распространила видео телеграм-канала "Львівич", заявив о крайне жёсткой мобилизации в стране."Такими методами ТЦК СП (аналог военкоматов — Ред.) наберут хороших, мотивированных бойцов как раз для реформированной армии, где каждого подготовят, бюрократия сведена к минимуму, а генералитет вникает в суть, правда, главнокомандующий ВСУ? У вас всё ок? Напомню, ТЦК СП подчиняются Залужному. Полицейские приданы к ТЦК СП", - написала Безуглая в соцсетях.На видео одного мужчину задерживали двое полицейских и двое военных. Мужчина вырывался и просил о пощаде.Запись Безуглой вызвала реакцию самого телеграм-канала "Львівич"."Смотрите, объясняю ситуацию. В посте (оригинальном, от телеграм-канала — Ред.) же чётко писалось дословно: "Неизвестно, были ли это сотрудники ТЦК". Далее вышел новый пост с апдейтом, где указано было, что мужчина, мягко говоря, нарушал общественный порядок. Если конкретно, как сообщили, то этот мужчина в соседнем отеле нарушал общественный порядок и был оттуда выселен, после чего полиция хотела его задержать, а эти случайные военные оказали помощь. Подчёркиваю, это не были сотрудники ТЦК. Пани Марьяна, "Львівич" не хочет быть частью ИПСО против Залужного. Лучше удалите свою запись", - просил автор канала.К тому времени в сети завирусился ещё один ролик, на котором девушка-адвокат спорила с сотрудниками украинского военкомата, нагрянувшими в кафе."Вы сейчас проводите мобилизационные мероприятия на основании чего? На основании чего вы выписывали повестки? На основании только того, что у вас есть удостоверение начальника ТЦК?" — спрашивала девушка.Представитель ТЦК заявил, что выдает повестки с целью сбора данных."С целью сбора данных? Нет, это не подходит. Смотрите, то, что сейчас происходит — это беззаконие и произвол. Не установленные личности в балаклавах в заведении общего питания, которое является частной собственностью, с человеком, который является начальником ТЦК — вы не имеете права удерживать без распорядительных документов, которые дают вам возможность выписывать повестки, и держать людей силой с людьми с автоматами из СБУ", — заявила девушкаОна посоветовала посетителям покинуть кафе."Вы можете встать и уйти. Вставайте и уходите. Здесь никого силой держать не могут. Вы не задержанные. Встаём и уходим", - отметила она.В соцсетях девушку поддержали.Ближе к вечеру 17 декабря появилось и заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова."Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", - отметил Буданов во время выступения на форуме "2024: вызовы и перспективы".Так он прокомментировал историю с принудительной мобилизацией граждан. Буданов подчеркнул, что обещание финансовой выгоды не спасает ситуацию."У нас большинство людей, хотя все кричат "Я - украинец, Украина - превыше всего", себя гражданами Украины так и не ощутили. У них нет ощущения, что враг захватил территорию и этой моя священная обязанность защищать эту страну. Все болеют за Украину, но все бегут", - признал он.В то же время, начальник украинской военной разведки отмечал, что от мобилизации отказаться нельзя."От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн. человек. Никакой рекрутинг такие объёмы покрыть не может. У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно", - подчеркнул Буданов.За два дня до этого — 15 декабря — американское издание The New York Times опубликовало статью под названием "Похитители людей": украинские вербовщики используют жесткую тактику для пополнения рядов".В ней сообщалось, что украинские мужчины сообщают о случаях неправомерного призыва на военную службу, непрофессиональных заключениях военно-врачебных комиссий и тактике принудительной мобилизации."В условиях, когда ВСУ сталкиваются с растущей смертностью и тупиковой ситуацией на поле боя, армейские вербовщики становятся всё более агрессивными, пытаясь пополнить ряды солдат, в некоторых случаях забирая мужчин с улиц и отправляя их в ТЦК, используя запугивание и даже физическую силу", – писало американское издание.При этом представители ТЦК отрицали ужесточение мобилизации. Так, спикер областного полтавского ТЦК Роман Истомин отметил, что вручение повесток на улицах вызвано, в первую очередь, несоблюдением гражданами правил воинского учёта, и являлось всего лишь вынужденной мерой."Во время адресного оповещения по квартирам было обнаружено, что многие граждане нарушают правила учета и не сообщают своевременно об изменении места жительства. Именно этот фактор стал ключевым. Поэтому начали оповещать на блокпостах, на улицах, то, что так не нравится гражданам", – рассказал Истомин.Он также заявил, что повестки, которые украинцам вручают на улицах, это собственно не мобилизация, в вызов в ТЦК для уточнения военно-учётных данных.В то же время, источники The New York Times среди юристов, активистов, военнообязанных граждан и членов их семей сообщили, что жёсткая тактика мобилизации направлена не только на уклонистов от призыва, но и на людей, которые имеют отсрочку от мобилизации."Это признак того, что перед украинскими военными стоят серьёзные проблемы, связанные с поддержанием численности войск в войне с большими потерями и против гораздо более крупного противника", - сообщало издание.Как заявил военком Истомин, сейчас добровольцев стало намного меньше по сравнению с первыми месяцами спецоперации, а потому приходится набирать немотивированных бойцов."В таком случае Украина должна сдаться, если не призывать немотивированных. Но, как показывает практика, когда немотивированный сейчас гражданин проходит обучение, он как минимум привыкает к мысли, что он теперь военнослужащий, привыкает к ответственности и приобретает определенную мотивацию уже на фронте", – заявил Истомин.Тем временем в российских СМИ всё чаще появляется информация о сдаче украинских военных в плен.Бой в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ."Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле. Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В 18:14 губернатор уточнил информацию."Уточнённая информация по обстрелу ВСУ села Теребрено Краснояружского района. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: поврежден один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий", - отметил он.Автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что стрелковый бой в той местности — не редкость."Читаю новости о том, что в н/п Теребрино Белгородской области идет стрелковый бой. Вообще в этом нет ничего удивительного и хайповой такая новость может стать только для тех, кто-то не представляет себе ситуацию на Белгородском пограничье. Стрелковый бой, а если точнее, то перестрелки, идут там постоянно. Населённые же пункты, которые указываются в новостях, находятся прямо на границе, через ту же Новую Таволжанку вообще проходит пограничный забор. С обеих сторон опорники, и мы и противник стреляем из всего. Так что стрелковый бой, это не новость, а вполне себе обыденность", - указал он.По его словам, ситуация там подчас напоминает Донецк - "самое интересное, даже несколько сюрреалистичное, это когда отчетливо слышны звуки боя (арта, миномёты, стрелкотня, дроны), а рядом проезжают гражданские автомобили, в домах и на участках работают мирные жители, не особо обращая внимания на звуки входящих и исходящих".

