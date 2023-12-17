"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке - 17.12.2023 Украина.ру
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"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке
"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке - 17.12.2023 Украина.ру
"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке
Молодой человек вместе с товарищами до последнего сражался с ВСУ в Марьинке. 10 декабря над городом был поднят российский флаг
2023-12-17T14:30
2023-12-17T14:30
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Во время зачистки Марьинки в ДНР в подвале одного из разрушенных домов были обнаружены тела девяти человек. Рядом с ними на стере было написано завещание:На связь с родными Роман последний раз выходил в июле 2023 года. После стал считаться пропавшим без вести. Российские военкоры предполагают, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы до последнего патрона пытались держать оборону. Их останки направят на ДНК-экспертизу.Российский флаг над Марьинкой был поднят 10 декабря. ВСУ в тот день удерживали не более двух домов у западной границы города, а новые оборонительные сооружения они возводили в нескольких километрах от прежних позиций.Издание "Лента.ру" выяснило, что оставившему прощальное послание на стене бойцу Рудакову было 22 года, он родился 26 декабря 2001 года в Батайске Ростовской области. Отслужил по призыву и был демобилизован 26 сентября 2021 года, а через три месяца вновь получил повестку. Кирпич, на котором написано послание Рудакова, решено достать из стены. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части. Консервацию проведут специалисты из Ростовского областного музея краеведения.
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новости, марьинка, россия, сво
Новости, Марьинка, Россия, СВО

"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке

14:30 17.12.2023
 
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
Роман Рудаков, Батайск Ростовской области
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Молодой человек вместе с товарищами до последнего сражался с ВСУ в Марьинке. 10 декабря над городом был поднят российский флаг
Во время зачистки Марьинки в ДНР в подвале одного из разрушенных домов были обнаружены тела девяти человек. Рядом с ними на стере было написано завещание:

"Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, брате и сестре. Роман Рудаков, город Батайск".

На связь с родными Роман последний раз выходил в июле 2023 года. После стал считаться пропавшим без вести. Российские военкоры предполагают, что штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы до последнего патрона пытались держать оборону. Их останки направят на ДНК-экспертизу.
Российский флаг над Марьинкой был поднят 10 декабря. ВСУ в тот день удерживали не более двух домов у западной границы города, а новые оборонительные сооружения они возводили в нескольких километрах от прежних позиций.
Издание "Лента.ру" выяснило, что оставившему прощальное послание на стене бойцу Рудакову было 22 года, он родился 26 декабря 2001 года в Батайске Ростовской области. Отслужил по призыву и был демобилизован 26 сентября 2021 года, а через три месяца вновь получил повестку.
"Надо родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут", – сказал Роман Рудаков на призывном пункте ростовскому ТВ до ухода на фронт.
Кирпич, на котором написано послание Рудакова, решено достать из стены. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части. Консервацию проведут специалисты из Ростовского областного музея краеведения.
 
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14:30"Позаботьтесь о матери": пропавший летом боец ВС РФ оставил прощальное послание на стене в Марьинке
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