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Как это делалось в Каунасе: переворот Сметоны и фашистская диктатура в Литве

Как это делалось в Каунасе: переворот Сметоны и фашистская диктатура в Литве - 17.12.2023 Украина.ру

Как это делалось в Каунасе: переворот Сметоны и фашистская диктатура в Литве

Для Европы 1920-30 годов наличие сильных фашистских движений было скорее нормой, а установление фашистской или профашистской диктатуры – невинным развлечением в рамках демократической процедуры. В этом смысле создание к 1941 году объединённой фашистской Европы было не только результатом гитлеровской агрессии, но и волеизъявления европейских народов

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:00

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17 декабря 1926 года в Литве произошёл военный переворот. Началось превращение страны в фашистскую диктатуру во главе с Антанасом Сметоной, который правил Литвой до её присоединения к СССР в 1940-м.Великое княжество Литовское утратило свою реальную самостоятельность вследствие Люблинской унии 1569 года с Польским королевством. Формально речь шла о создании федеративного государства – Речи Посполитой. Но из-за более высокого потенциала Польши эта уния означала фактическое поглощение литовского государства польским, а также начало процесса полонизации литовской и русской шляхты.Да, русской – ведь по условиям Люблинской унии под прямое управление Польской короны были переданы обширные территории Литовской Руси. Вследствие третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году литовские земли отошли к Российской империи. После подавления в XIX веке двух польских восстаний созданные на их месте губернии были к началу ХХ века в значительной мере рерусифицированы.В Первую мировую войну немецкие войска заняли "литовские" губернии уже летом 1915 года, во время масштабного наступления на Восточном фронте. Берлин рассчитывал создать на территории нынешней Литвы марионеточное государство, тесно связанное с Германией политически и экономически. Но эти земли интересовали и польских националистов.Крах Российской империи в феврале 1917-го и приход к власти большевиков в ноябре того же года заставили литовские элиты начать – правда, под контролем немцев, – реализацию проекта независимого национального государства. Ещё в сентябре 1917 года была образована литовская Тариба – будущий Государственный совет Литвы.Члены Тарибы 16 февраля 1918 года подписали акт независимости Литовской республики, который был проигнорирован немецкой оккупационной администрацией. После подписания Брестского мира территория нынешней Литвы с согласия Советской России осталась под контролем Берлина. И только вследствие поражения Германии в Первой мировой войне появилась возможность для создания независимой Литвы.Ещё 2 ноября 1918 года президиум Тарибы возглавил литовский журналист и политик Антанас Сметона. Фактически он занял пост главы формирующегося государства, которое с самого начала оказалось в состоянии войны с Польшей и Советской Россией. А 4 апреля 1919 года Тариба официально избрала Сметону первым президентом Литовской республики. Столицей Литвы был Каунас, поскольку Вильнюс занимали польские войска.Тогда Сметона ещё следовал демократическим процедурам. Когда в апреле 1920 года литовские националисты, которых он поддерживал, проиграли выборы в Учредительный Сейм, президент подал в отставку. Сметона занимался научной и публицистической деятельностью (за что чуть не попал в тюрьму), а в 1923-24 годах даже был комиссаром правительства Литвы в Клайпедском округе, но ушёл с этого поста из-за конфликта с премьер-министром.В конце 1924 года на основе нескольких националистических партий Антанас Сметона создал и возглавил "Союз националистов" (Tautininkų sąjunga), членов которого называли "таутининками". На выборах Сейма в мае 1926 года эта партия получила всего три депутатских мандата, один из которых достался Сметоне.После упомянутых выборов социал-демократическое правительство Миколаса Слежявичюса при поддержке президента Казиса Гринюса отменило военное положение, всё ещё действовавшее в Каунасе и других населенных пунктах Литвы, восстановило демократические свободы и предоставило широкую амнистию политическим заключенным.Однако перемены не нашли всеобщего одобрения. Освобождённые из тюрем коммунисты уже 13 июня 1926 года организовали в Каунасе массовую акцию протеста, которая была разогнана полицией. Оппозиция, и в первую очередь таутинники, использовала этот протест как повод для публичной атаки на правительство, утверждая, что оно позволяет действовать незаконным организациям (Коммунистическая партия Литвы находилась вне закона). Несмотря на локальный характер, в СМИ акция была представлена серьезной угрозой для Литвы. Было заявлено, что власти неспособны справиться с большевистской угрозой.Дальнейшие обвинения властей Литвы в "большевизации" прозвучали после того, как 28 сентября 1926 года был подписан советско-литовский договор о ненападении. Документ был разработан предыдущим правительством, в котором доминировали христианские демократы, однако теперь депутаты от этой партии проголосовали против его ратификации. Они заявили, что Литва обменяла признание Советским Союзом ее прав на Вильнюсский регион на международную изоляцию, поскольку договор требовал, чтобы Литва не заключала никаких других союзов с другими странами – а в то время СССР ещё не был членом Лиги Наций. Сметона этот договор решительно поддержал.Кроме того, недовольство литовцев вызвала национальная политика нового правительства. Осенью 1926 года власти Литвы, ища поддержки этнических меньшинств, разрешили открыть в стране более 80 польских школ – в то время, когда польское правительство закрывало литовские школы в Вильнюсском крае. Но последним ударом стал проект военной реформы, предусматривающий сокращение штатов в армии, причём ещё до начала его реализации было уволено около 200 консервативно настроенных офицеров. Считается, что именно это и стало толчком к подготовке военного переворота.Непосредственными организаторами переворота была группа офицеров во главе с Повиласом Плехавичюсом. Литовские историки дискутируют о том, был ли Антанас Сметона с самого начала поставлен в известность о подготовке путча. Судя по всему, он был привлечён в качестве его публичного лица только в конце ноября 1926 года.До этого газета Сметоны Lietuvis критиковала как правительство, так и христианских демократов. Но 25 ноября 1926-го в ней вышла статья "Угроза большевизма Литве", где претензии были обрушены только на власти.Поздно вечером 16 декабря советский консул в Каунасе сообщил премьеру Слежявичюсу о возможном перевороте следующей ночью, но тот не обратил особого внимания на это предупреждение. Переворот начался в ночь на 17 декабря 1926 года, он был приурочен к празднованию 60-летия президента Литвы Казиса Гринюса.Военные заняли центральные правительственные учреждения и арестовали ряд должностных лиц. Полковник Казис Шкирпа, инициировавший военную реформу, попытался поднять войска против переворота, но тоже был арестован. Президента Гринюса поместили под домашний арест. Полковник Повилас Плехавичюс, которого в самом начале переворота освободили из тюрьмы (он отбывал 20-дневный срок за драку с другим офицером), утром 17 декабря был объявлен диктатором Литвы.Позже в тот же день Плехавичюс попросил Сметону стать новым президентом Литвы и "нормализовать ситуацию". Военные стремились создать впечатление, что переворот был исключительно их инициативой, а Сметона вообще ни в чём не участвовал и присоединился к ним только в ответ на приглашение выступить в роли "спасителя нации". Слежявичюс был отправлен в отставку, а президент Гринюс назначил новым премьер-министром Литвы выдвиженца "Союза националистов" Августинаса Вольдемараса.Первоначально Гринюс отказался уйти в отставку, но военные убедили его это сделать, заявив, что Сметона поклялся соблюдать Конституцию Литвы. Однако она была нарушена уже 19 декабря 1926 года, когда было созвано заседание Сейма Литвы. На нём присутствовали только депутаты от "Союза националистов" и Христианско-демократической партии – всего 42 депутата (при кворуме 43). Они и избрали новым спикером Александраса Стульгинскиса.Стульгинскис был формальным главой государства несколько часов, после чего президентом Литвы был избран Антанас Сметона (38 депутатов проголосовали за, двое – против, двое воздержались). Сейм также вынес вотум доверия новому кабинету, сформированному Вольдемарасом. "Союз националистов" обеспечил себе и другие важные роли: Антанас Меркис стал министром обороны, а Игнас Мустейкис– министром внутренних дел.Военные объявили, что их действия предотвратили неминуемый большевистский переворот, якобы запланированный на 20 декабря. В Литве было объявлено военное положение. 27 декабря были арестованы около 350 коммунистов и казнены четыре лидера Коммунистической партии Литвы (Каролис Пожела, Юозас Грайфенбергерис, Казис Гедрис и Раполас Чарнас).Христианские демократы, считая переворот лишь временной мерой, потребовали проведения новых выборов в Сейм, но Сметона отказался это сделать. Ведь вся власть в стране принадлежала президенту, новому правительству во главе с Вольдемарасом и военным комендантам (военное положение сохранялось). 12 апреля 1927 года Сейм Литвы был распущен и не избирался до 1936 года, а в стране началась эра открытого фашистского режима.15 мая 1928 года Сметона объявил о введении новой Конституции Литвы, которая давала президенту страны практически неограниченные полномочия, срок которых был продлён до семи лет. Президент теперь избирался не Сеймом, а "законными представителями народа" – такие "выборы" прошли в 1931-м и 1938 годах. При этом ещё в 1929 году пути Сметоны и Вольдемараса окончательно разошлись, и премьер-министром стал зять президента Юозас Тубелис.В 1936 году был избран Сейм Литвы, полностью послушный воле Сметоны. В том же году оппозиционные политические группы были официально распущены. Этот Сейм в 1938-м принял новую Конституцию, закрепившую авторитарный государственный режим.В конце 1930-х часто проводились аналогии между политическими системами Италии и Литвы, диктатуру Сметоны также часто называли "фашизмом" в межвоенной Польше. По мнению польского историка Петра Лоссовского, знатока истории межвоенной Литвы, режим Сметоны можно сравнить с португальским "Estado Novo" Антонио Салазара.Антанас Сметона продержался у власти до лета 1940 года. Он даже успел получить от СССР "подарок" в виде Вильнюсского края, который 10 октября 1939 года был передан Литве после ликвидации Польши.Но после предъявления 14 июня 1940 года Советским Союзом ультиматума Литве Сметона передал полномочия президента Антанасу Меркису и бежал с семьёй в Германию, откуда позднее переехал в Швейцарию. В 1941-м вместе с семьёй перебрался в США, где поселился в Кливленде. Трагически погиб в результате странного пожара в доме сына 9 января 1944 года.

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Олег Хавич

история, европа, литва, польша, националисты, фашисты, переворот, 1930-е