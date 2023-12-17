"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город - 17.12.2023 Украина.ру
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"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город - 17.12.2023 Украина.ру
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
До конца этого года оптимальным результатом для российских сил станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-17T04:00
2023-12-17T04:00
новости
россия
запорожское направление
херсонское направление
херсон
освобождение
наступление
вс рф
александр суворов
президентские выборы
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Армия РФ сможет освободить Херсон, если использует современные средства поражения и суворовскую смекалку. Тем более что русский полководец Александр Суворов небольшими ресурсами брал сложные объекты примерно в этих же местах, рассказал блогер.В марте 2024 года состоятся президентские выборы и возвращение Херсона стало бы прекрасным подарком для граждан России, добавил волонтер.До конца этого года максимальным результатом станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Оттуда нужно освобождать Запорожье, потом двигаться на Кривой Рог и оттуда - на Херсон. Для этого армии РФ потребуется года два, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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новости, россия, запорожское направление, херсонское направление, херсон, освобождение, наступление, вс рф, александр суворов, президентские выборы, ресурсы
Новости, Россия, Запорожское направление, Херсонское направление, Херсон, освобождение, наступление, ВС РФ, Александр Суворов, президентские выборы, ресурсы

"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город

04:00 17.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения мотострелковых войск в Ростовской области
Учения мотострелковых войск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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До конца этого года оптимальным результатом для российских сил станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Армия РФ сможет освободить Херсон, если использует современные средства поражения и суворовскую смекалку. Тем более что русский полководец Александр Суворов небольшими ресурсами брал сложные объекты примерно в этих же местах, рассказал блогер.
"Еще мне кажется, что мы можем что-то придумать с Херсоном.<...> А для этого надо отвлечь высококвалифицированную Херсонскую группировку ВСУ на какое-то другое направление, чтобы они были вынуждены затыкать там дыры", - отметил Живов.
В марте 2024 года состоятся президентские выборы и возвращение Херсона стало бы прекрасным подарком для граждан России, добавил волонтер.
До конца этого года максимальным результатом станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Оттуда нужно освобождать Запорожье, потом двигаться на Кривой Рог и оттуда - на Херсон. Для этого армии РФ потребуется года два, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
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НовостиРоссияЗапорожское направлениеХерсонское направлениеХерсоносвобождениенаступлениеВС РФАлександр Суворовпрезидентские выборыресурсы
 
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