https://ukraina.ru/20231217/1052163041.html
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город - 17.12.2023 Украина.ру
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
До конца этого года оптимальным результатом для российских сил станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-12-17T04:00
2023-12-17T04:00
2023-12-17T04:00
новости
россия
запорожское направление
херсонское направление
херсон
освобождение
наступление
вс рф
александр суворов
президентские выборы
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Армия РФ сможет освободить Херсон, если использует современные средства поражения и суворовскую смекалку. Тем более что русский полководец Александр Суворов небольшими ресурсами брал сложные объекты примерно в этих же местах, рассказал блогер.В марте 2024 года состоятся президентские выборы и возвращение Херсона стало бы прекрасным подарком для граждан России, добавил волонтер.До конца этого года максимальным результатом станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Оттуда нужно освобождать Запорожье, потом двигаться на Кривой Рог и оттуда - на Херсон. Для этого армии РФ потребуется года два, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, запорожское направление, херсонское направление, херсон, освобождение, наступление, вс рф, александр суворов, президентские выборы, ресурсы
Новости, Россия, Запорожское направление, Херсонское направление, Херсон, освобождение, наступление, ВС РФ, Александр Суворов, президентские выборы, ресурсы
"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
До конца этого года оптимальным результатом для российских сил станет отодвигание линии фронта от Донецка и продвижение на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов