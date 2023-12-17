"Вокруг Булгакова": аристократия и писательская несправедливость
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Одной из важных тем творчества Михаила Булгакова является разоблачение старой российской аристократии, деградация которой привела к революции. Разумеется, прямо это нигде не манифестируется, но ведь не каждый писатель, подобно Ивану Ефремову, будет оснащать свои произведения нравоучительными сентенциями на несколько авторских листов
В первом же крупном произведении Булгакова, романе "Белая гвардия", блестящий свитский генерал, представитель давнего старшинского казачьего рода Павел Скоропадский бросает доверившихся ему людей и бежит, переодевшись в немецкую форму.
(Кстати, вы заметили, как мы лихо смешали реальную историю и литературную выдумку? Нет у Булгакова никакого "представителя давнего старшинского казачьего рода Павла Скоропадского", – у него есть "Гетман всея Украины". Да и события не в Киеве происходят, но в Городе.)
В последнем из законченных произведений Булгакова, пьесе "Батум", обращают на себя внимание сценки у губернатора и у царя, где губернатор просто не понимает, что происходит на управляемой им территории, а царь вообще подан в карикатурном свете – обучает канарейку петь "боже царя храни".
Были у писателя претензии и к тем носителям древней славы, которые потерялись в советской действительности (как Тугай-Бег в "Ханском огне") или же приобрели какую-то совсем уж непочтенную специальность (как кровный Гедиминович Бунша-Корецкий в "Блаженстве" и "Иване Васильевиче").
Отметим, впрочем, что изобразительная сила булгаковского таланта не позволила показать представителей бывшей элиты в совсем уж отталкивающих красках. Уголовник Жорж Милославский, если забыть о его киновоплощении, личность малоприятная. Но именно его жестокость, хитрость и вороватость помогла спастись путешественникам во времени в обоих пьесах.
21 марта 2021, 17:09"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: «Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?»Обоятельнейший вор Жорж Милославский в блистательном исполнении Леонида Куравлёва оказался центральным персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию», не только затмив Александра Демьяненко, но и потеснив самого Юрия Яковлева. Между тем, Булгаков, пожалуй, удивился бы режиссёрской трактовке своего персонажа
Впрочем, тут хотелось бы перейти на почву довольно далёкую от произведений Булгакова. Есть исторические моменты, которые Булгаков мог знать, мог не знать, но которые наглядно показывают его несправедливость к историческим деятелям и ставят под вопрос саму логику измельчания и деградации аристократических родов.
Известно, например, что эвакуация исторического гетмана Скоропадского проходила не так, как это описано у Булгакова. Он сам, пешком, направился в немецкий штаб и на немецкой машине был доставлен на вокзал. Ехал по уже захваченному петлюровцами городу. Вроде бы те же самые события, но морального надрыва, как в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных", уже нет.
Булгаков в критическом свете представляет предков Тугай-Бега, прототипами которого были князя Юсуповы. Юсуповы оставили значимый след в русской истории, пусть в этом роду и не было фигур столь ярких, как тот же Скоропадский. И, хотя род угас, они остаются в российской культуре. Именем родственного рода Урусовых назван один из районов Москвы будущего в фантастическом цикле современного российского писателя Вадима Панова.
В чём состояло "воровство" исторического Ивана Милославского мы не знаем – о его существовании известно из поминального синодика Ивана Грозного, а уж в чём он обвинялся там не указано, хотя из самого факта попадания в синодик можно предположить, что Иван Васильевич причины казни не считал достаточно убедительными.
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Однако давайте вспомним, что Жоржу Милославскому в "Блаженстве" ставится диагноз клептомания. А ведь склонность хватать всё, что плохо лежит, имели многие известные исторические персонажи, причём не столь уж однозначных. Взять, хотя бы, светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова – образцово-показательного коррупционера, который, однако, в литературе и кино подаётся скорее позитивно, как ближайший соратник царя-реформатора, выдающийся полководец и талантливый администратор.
Простите, а что, так можно было? Если можно, то почему бы не представить на этом месте обаятельного жулика Милославского? (Повторимся – "обаятельный жулик" возник у Леонида Куравлёва не без влияния образа Остапа Бендера, у Булгакова всё хуже.) Спросите, что делать с казусом "Кемской волости", которую у Булгакова отдаёт шведам именно Милославский, а не Бунша? А ничего не делать. Нет у нас никакой уверенности, что потребуй кто-нибуть у Меншикова в бытность его "полудержавным властелином" при неспособных в государственному управлению Екатерине I и Петре II какую-нибудь "кемскую волость", он бы её не отдал за приличествующую принцу-консорту взятку. Коррупционер потому что. Другое дело, что и потребовать было некому и не факт, что в цене сошлись бы. Но саму возможность мы не отметаем.
Кстати говоря, если в "Иване Васильевиче" у Бунши есть альтер эго – Иван Грозный, то у Милославского его нет, и сравнить, соответственно, не с кем. Даже нет, наоборот – биография вора Жоржа идет от "вора" Ивана.
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Не знаем, мыслил ли в этом направлении сам Булгаков, но концепция деградации элиты представляется несколько натянутой. Это у Горького в "Деле Артамоновых" мы видим деградацию конкретного купеческого рода описанную именно как деградацию (произведение, с присущим действительно крупному писателю Горькому талантом, было написано на основании политического заказа В.И. Ленина). В жизни же всё не так – те или иные качества личности проявляются под влиянием конкретных жизненных обстоятельств. Тот же Милославский вполне мог оказаться среди руководителей Советской власти, совершить какие-то подвиги в социалистическом строительстве и окончить жизнь в расстрельном подвале, но не как ворюга, а как "британский шпион" (с немалой частью "жертв сталинских репрессий" так и было – коррупции-то при социализме нет, а вот происки вражеских разведок – есть).
В заключение приведу жизнеутверждающую цитату из братьев Стругацких:
"Рассказывают, что когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм "Незабываемый 1919-й", атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась всё более напряжённой. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: "По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным", — всё было путём, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих всё более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнёс с напором: "Нэ так всо это было. Савсэм нэ так".
Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии".
Почему жизнеутверждающую? Потому что исторические эпохи, которые мы сейчас видим чуть не чредой блестящих побед и великих подвигов вблизи выглядят совершенно иначе и довольно трудно примирить "свинцовую мерзость бытия" с пониманием величия происходящего.