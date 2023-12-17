https://ukraina.ru/20231217/1052148611.html

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский во Львове и "взрывной депутат" в Закарпатье

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский во Львове и "взрывной депутат" в Закарпатье - 17.12.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Зеленский во Львове и "взрывной депутат" в Закарпатье

Президент Украины, выступая во Львове перед представителями местных и региональных властей, пригрозил лишить должностей тех, кто не выделит как можно больше средств в местных бюджетах на оборонные нужды.

2023-12-17T11:40

2023-12-17T11:40

2023-12-17T11:40

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владимир зеленский

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Владимир Зеленский во Львове не порадовал лидеров местных властейПрезидент Украины Владимир Зеленский, который вторую половину 14 декабря провёл на американской военной базе в немецком Висбадене, вечером того же дня был перевезён военно-транспортным самолетом ВВС США в польский Жешув. В два часа ночи 15 декабря Зеленский уже был в центре Львова, где записал видео с благодарностями лидерам Евросоюза за решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также за продолжение военной поддержки Киева.«Действительно сильный результат и для Украины, и для всей Европы. Ещё один шаг к полноправному членству Украины в ЕС. Я благодарю всех, кто поддержал, выполнил именно то, о чем мы договаривались», – заявил он на фоне памятника Тарасу Шевченко во Львове. Однако для тех, кто с его видом не знаком, Зеленский всё же уточнил свою географическую локализацию.«Я вернулся на Украину – сейчас во Львове – с решением по Евросоюзу и другими вещами, усиливающими ПВО. Пакетов поддержки тоже будет больше. Был хороший саммит со странами Северной Европы. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку», – сказал президент Украины. Он не уточнил подробности программы своего не анонсированного заранее пребывания во Львове, хотя она оказалась достаточно насыщенной, а центр города на несколько часов был практически перекрыт. Светофоры были выключены, на улицах и перекрестках стояли регулировщики.Сначала Владимир Зеленский вместе с руководством Офиса президента возложил цветы на могилы военных, похороненных на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Это солдаты и сержанты, погибшие в боях на Востоке и Юге Украины весной 2022 года и начале 2023-го. На кладбище был выстроен почетный караул из курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которая базируется во Львове. В мероприятиях также принял участие начальник академии Пётр Ткачук.После этого президент Украины вместе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, премьер-министром Денисом Шмыгалем и рядом министров принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. В его состав входят все главы областных, районных администраций и территориальных общин, однако физически из них присутствовал только начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий – остальные местные и региональные чиновники приняли участие в мероприятии в онлайн-режиме. При этом им вряд ли понравилась речь Зеленского, который призвал сделать приоритетом всех местных бюджетов расходы на оборону.«Главная задача – оборона нашего государства. Хочу обратить внимание каждого и каждой сейчас на то, что жизнь государства, жизнь любого общества, жизнь каждого человека является одной и той же жизнью Украины – жизнью, которую мы должны защищать и должны защитить от агрессии России. И если кто-то на любой должности то ли в государстве, то ли в органах местного самоуправления почему-то считает, что война – она «где-то там», а он якобы может заниматься каким угодно другим, скажем так, приоритетным вопросом – это большая ошибка, которую нужно исправить. И которую мы исправим», – пригрозил президент представителям местных властей.Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ссылка местных советов на отсутствие полномочий по поддержке вооруженных формирований неприемлема, и на такие цели нужно направлять как можно больше средств местных бюджетов. Кроме того, руководителям органов местного самоуправления было указано на их ответственность за проведение мобилизации в подвластных административно-территориальных единицах.Символично, что именно во время заседания Конгресса произошла трагедия на сессии Керецковского сельсовета Мукачевского района в Закарпатской области. Напомню, там депутат от президентской партии «Слуга народа» Сергей Батрин взорвал две гранаты, в результате чего ранения разной степени тяжести получили 26 человек, в том числе сам взрыватель. Об этой ситуации в ходе мероприятия докладывали министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и начальник Закарпатской ОВА Виктор Микита.В закарпатской трагедии хотят сделать виновным главу сельсоветаИздание Украина.ру подробно рассказало о подрыве гранат на сессии Керецковского сельсовета в Закарпатье. Отмечу только, что СБУ будет расследовать инцидент по статье Уголовного кодекса «террористический акт», которая предусматривает заключение сроком от пяти до десяти лет.В свою очередь, Национальная полиция Украины сообщила, что открыла ещё одно уголовное производство из-за незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Такие действия наказываются тюрьмой на срок от трех до семи лет.О подозрении депутату Сергею Батрину пока не сообщили, поскольку он в тяжелом состоянии находится в Свалявской районной больнице. Однако уже начата медиа-кампания, призванная обвинить в трагическом событии главу Керецковской объединенной сельской территориальной общины Михаила Мушку.В частности, на подконтрольном Закарпатской областной военной администрации портале «Закарпатье онлайн» появился материал под заголовком «Депутат, взорвавший гранаты на сессии в Керецках, системно оппонировал главе от ОПЗЖ и перед тем встречался с губернатором». В нём говорится, что 54-летний депутат сельсовета от политической партии «Слуга народа», предприниматель Сергей Батрин, был давним оппонентом действующего главы общины от политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Михаила Мушки, и сам в свое время баллотировался на эту должность.«Живя в селе Кушница, которое вошло в состав Керецковской общины после выборов 25 октября 2020 года, Батрин занимался делами всей общины. В сельсовете входил в состав комиссии по законности, правопорядку и депутатской этике. Жители общины характеризуют его как адекватного и умного человека, и не понимают, что могло подтолкнуть мужчину к трагическому поступку», – пишет «Закарпатье онлайн».Издание напоминает, что Михаил Мушка в марте 2021 года был задержан на взятке. «Правоохранители не публиковали информацию о завершении этого дела, последнее, что известно – суд в Ужгороде отказался отстранять пойманного на взятке "медведчуковского" главу общины, и определил ему залог всего 68 тысяч гривен. Трагический случай на сессии играет на руку М.Мушке, который постоянно утверждал, что в оппозиции к нему находятся одни неадекваты», – говорится в материале.При этом глава МВД Игорь Клименко во время заседания Конгресса местных и региональных властей сказал, что «депутат оставил записку у себя дома, её изучает следствие, там написано, что он готовил такой акт».В свою очередь, закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники сообщил в своем Телеграм-канале: «Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат. Записку нашли дома во время обысков. Это подтверждают сразу несколько источников. Детали – это тайна следствия».Пока нет подтверждения информации о том, что Батрин служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, получил инвалидность, выбивал себе социальную помощь, и путем теракта пытался привлечь к себе внимание.Символично, что взрыв в Керецках прозвучал 15 декабря, когда в Ужгороде был объявлен траур по трем погибшим солдатам из Закарпатья. 36-летнего Александра Фозекоша, 39-летнего Василия Булецу и 50-летнего Юрия Пуглика отпели на Народной площади в центре города, после чего траурное шествие прошло к Холму Славы, где их похоронили. Областных чиновников на похоронах не было, – что и неудивительно, ведь они занимались последствиями теракта на сессии Керецкого сельсовета.«Под ёлочку» закончили ремонт Хотинской крепостиВ Хотинской крепости в Черновицкой области закончили реставрацию стен, находившихся в аварийном состоянии. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала сертификат о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта, о чём и сообщила 14 декабря.«Один из старейших памятников архитектуры состоит из замка (цитадели) и самой крепости, включающей комплекс различных исторических сооружений. В последние годы комплекс нуждался в существенном ремонте для предотвращения дальнейших возрастных разрушений. Отдельные участки оборонительных стен были в аварийном состоянии. Среди основных работ были расчистка поверхности кладок, реставрация кладки, защита поверхности кладок и устройство водоотвода», – говорится в сообщении инспекции.Хотинскую крепость воздвигли на берегу Днестра ещё в XIII веке на месте древнерусского городища X века. Она была одной из самых мощных крепостей в Восточной Европе, многократно перестраивалась. Однако, как отмечают историки, анализ строительного раствора из древнейшей части стены крепости показал его сходство с киевскими известковыми растворами с примесью кирпича XI-XII веков. Это может свидетельствовать о том, что первые каменные стены построили в XII веке, когда на этой территории шли военные конфликты между Галицко-Волынским княжеством и Венгерским королевством.Из-за своего стратегического и пограничного расположения на протяжении семи веков Хотинская крепость была военным форпостом многих государств – Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, Молдавского княжества, Речи Посполитой, Османской, Австро-Венгерской и Российской империй. А в XX веке Хотинская крепость стала одним из самых популярных туристических объектов в стране и относится к «семи чудесам Украины». Сейчас ею занимается национальный историко-архитектурный заповедник.Такой же заповедник намного раньше был создан в Каменец-Подольской крепости, находящейся на расстоянии всего в 25 километрах от Хотинской. Крепость в Каменце-Подольском известна не только многими фильмами, снятыми в ней (в частности, «Тарас Бульба» с Богданом Ступкой), но и неудачными ремонтно-реставрационными работами.В частности, после прихода к власти Виктора Ющенко в 2005 году было выделено несколько миллионов гривен на ремонт Западной башни замка. Работы были завершены в 2008-м, однако уже через три года после сильных дождей башня обрушилась. Произойдет ли что-нибудь подобное в Хотинской крепости – покажут погода и время.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, львов, черновцы, владимир зеленский