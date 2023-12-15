https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html

Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине

Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине - 15.12.2023 Украина.ру

Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на Украине

Депутат сельсовета в Закарпатье во время заседания взорвал несколько гранат. Ранения получили 26 человек

2023-12-15T18:00

2023-12-15T18:00

2023-12-15T18:00

эксклюзив

хроники

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О происшествии стало известно днём 15 декабря.Как сообщила Нацполиция, в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты, в результате чего 26 человек получили ранения.Как отмечалось в сообщении, в 11:37 (12:37 по Москве — Ред.) на линию "102" поступила информация о том, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты.Позже в соцсетях появилось видео произошедшего. На нём видно, как вошедший в кабинет депутат пытается привлечь к себе внимание, потом — достаёт гранаты, а потом — бросает их в центр комнаты.Как позже стало известно, в результате происшествия пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии. Медики приступили к реанимации мужчины, подорвавшего гранаты.Спустя некоторое время стало известно его имя: им оказался депутат Керецковского сельского совета от партии "Слуга народа" Сергей Батрин. Он — член комиссии сельсовета по законности и правопорядку. Примечательно, что в Керецковский сельсовет входят 26 человек — именно столько и пострадало в результате взрыва.Как сообщило издание "Страна", депутаты на сессии утверждали бюджет на 2024 год. Батрин с ними с самого начала очень сильно спорил."Он требовал, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год. В какой-то момент он вышел из зала и вернулся спустя 2 минуты 40 секунд. При этом вместе с Батриным вышел ещё один депутат, который в зал не вернулся. На видео видно, как Батрин позвал его и сказал "Идём со мной". Тот депутат в зал так и не вернулся. Видимо, Батрин не хотел, чтобы тот пострадал", - писало издание.Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов— Ред.) сообщил, что Батрин служил в 128-й огшбр."Когда я полгода назад в интервью с Дмитрием Гордоном* (Физлицо, внесенное в единый реестр иностранных агентов по решению Минюста России, а также включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.) сказал, что необходима обязательная психологическая реабилитация всему обществу, особенно, бойцам Сил обороны, помнится, всякие дивные люди массово встали в нашу любимую национальную позу - обиженных. Ну как? Что характерно - депутат от правящей партии "Слуга народа". По данным, требующим уточнения, служил в 128 бригаде, получил инвалидность, пробивал социальную помощь, в том числе и себе. Его не захотели слушать, он нашёл способ привлечь к себе внимание", - написал он в своём микроблоге.По словам политика, случай с Батриным - "первая ласточка", которая иллюстрирует те изменения, которые ожидают Украину."Напоминаю, что в конце войны вернутся тысячи размотанных морально операторов дронов. А от FPV и на машине уже не убежишь. Это - цена за утерю смысла и достоинства. Будет хуже, и хуже, и снова хуже, пока этот смысл не будет найден и мы не вернем себе достоинство", - подчеркнул он.Тем временем издание "Страна" сообщило о том, что за несколько дней до происшествия Батрин раскритиковал сельского голову. Он заявил, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тыс. грн. (около 246 тыс. руб. - Ред.) для директора коммунального предприятия, но при этом в Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой."Написали, что в Кушнице снова нет воды, пятый-шестой день. Я говорю обращаться к старосте, люди говорят, к кому обращаться, если он за три года ничего не делает. Эта проблема возникла несколько лет назад. Но староста наш - отрабатывает должность, поднимает руки, принимает решение. Будет уместно сейчас записать видео только потому что позавчера обсуждали бюджет 2024 года, на бюджетной комиссии, на которой мы кое о чем договорились, но сейчас ничего не выложено руководителем общины по поводу этого бюджета. 15 декабря собирают сессию, но это все они делают для системы 14+1, не для людей. А главное, что в этом бюджете снова заложено 100 тысяч на нашего директора коммунального предприятия. Но Кушница уже четвертый год не борется с водой, люди просто делают своими силами. Не понимаю люди, если вас это так устраивает, ради Бога, но воды у вас нет. Должны быть какие-то объяснения, нельзя это просто так отпускать. Нужно за себя бороться, интересоваться и тогда все будет хорошо. Скоро вы будете действительно удивлены всеми ответами, почему, кто, как крышует "бессмертного" нашего", - негодовал Батрин.Издание, сославшись на информацию из соцсетей, отметил, что за несколько минут до взрыва Батрин ссорился с коллегами, что нельзя во время боевых действий выделять сельскому голове прибавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада."Именно этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку в предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы на коллег не возымели действия - тогда он вышел и вернулся уже с гранатами", - писала "Страна".Другие украинские СМИ встревожены произошедшим."В стране огромное количество оружия на руках. За 2022 год вынесли автоматы, гранаты, РПГ и даже американские игрушки воровали, но они шли чисто на продажу за бугор. Удивляться вот таким трагедия/терактам не стоит - это результат войны, коррупции и бардака в стране. Страшно то, что таких ЧП будет всё больше и больше, а после войны Украина окунётся обратно в "90-е", только теперь братками будут не спортики и малолетки с улиц, а кинутые/разочарованные военные. Вчерашние герои, завтрашние "террористы", - прокомментировал происшествие в Закарпатье популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее, осенью, от неосторожного обращения с подаренными немецкими противопехотными гранатами погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын, которому Частяков показывал гранаты, получил ранения."Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - сообщал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.До этого ряд источников сообщал, что Частяков мог быть нетрезв. Некоторые же видели в произошедшем предупреждение Залужному. Однако и до случая с Частяковым и даже до начала СВО на Украине были нередки случаи, когда участники "АТО" во время конфликта пытались использовать гранаты и подрывали себя либо своих оппонентов в спорах.Тем временем с Украины продолжают сообщать о случаях неосторожного обращения с оружием.Примечательно, что 15 декабря сообщения в телеграм-канале "Страны" о произошедшем в Закарпатье перемежались видео, на котором было запечатлено, как украинские военные играют в кёрлинг противотанковыми минами.

https://ukraina.ru/20231215/1052150298.html

https://ukraina.ru/20231215/1052141691.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники