https://ukraina.ru/20231216/1052172297.html
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта - 16.12.2023 Украина.ру
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas
2023-12-16T10:15
2023-12-16T10:15
2023-12-16T10:15
новости
аргентина
украина
вертолеты
помощь
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"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолёта Mи-171E Украине… Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты", - говорится в публикации.Издание отмечает, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.Вертолёты Mи-171E в гражданском исполнении поступили в Аргентину в 2011 году для использования в арктических проектах. В настоящее время они не используются для полётов, поскольку нуждаются в ремонте.Напомним, что Владимир Зеленский ранее посетил Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея.
https://ukraina.ru/20231211/1051922368.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аргентина, украина, вертолеты, помощь
Новости, Аргентина, Украина, вертолеты, помощь
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas
"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолёта Mи-171E Украине… Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.
"Невероятно: "денег нет", но страна подарит Украине два вертолёта", - отмечается в публикации.
Вертолёты Mи-171E в гражданском исполнении поступили в Аргентину в 2011 году для использования в арктических проектах. В настоящее время они не используются для полётов, поскольку нуждаются в ремонте.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее посетил Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея.