Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта - 16.12.2023 Украина.ру
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Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта - 16.12.2023 Украина.ру
Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas
2023-12-16T10:15
2023-12-16T10:15
новости
аргентина
украина
вертолеты
помощь
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"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолёта Mи-171E Украине… Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты", - говорится в публикации.Издание отмечает, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.Вертолёты Mи-171E в гражданском исполнении поступили в Аргентину в 2011 году для использования в арктических проектах. В настоящее время они не используются для полётов, поскольку нуждаются в ремонте.Напомним, что Владимир Зеленский ранее посетил Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, аргентина, украина, вертолеты, помощь
Новости, Аргентина, Украина, вертолеты, помощь

Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта

10:15 16.12.2023
 
© AP / Natacha Pisarenko
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP / Natacha Pisarenko
Читать в
Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas
"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолёта Mи-171E Украине… Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.
"Невероятно: "денег нет", но страна подарит Украине два вертолёта", - отмечается в публикации.
Вертолёты Mи-171E в гражданском исполнении поступили в Аргентину в 2011 году для использования в арктических проектах. В настоящее время они не используются для полётов, поскольку нуждаются в ремонте.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее посетил Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 16:47
"Долой министерство образования!" Президент Аргентины Милей выполняет свои обещанияВ отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который шел на выборы с программой мирных переговоров и обещал "договориться хоть с чертом, лишь бы не умирал ни один человек", новый президент Аргентины Хавьер Милей сразу доказал, что слова не расходятся у него с делом
 
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