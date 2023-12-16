https://ukraina.ru/20231216/1052172297.html

Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта

Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта - 16.12.2023 Украина.ру

Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта

Аргентина планирует передать Киеву два российских вертолёта Ми-171E, нуждающихся в ремонте. Об этом со ссылкой на ВВС страны сообщает портал Noticias Urbanas

2023-12-16T10:15

2023-12-16T10:15

2023-12-16T10:15

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"ВВС объявили, что пожертвуют два российских вертолёта Mи-171E Украине… Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье 7-й вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя. Пожертвование предлагается как жест поддержки со стороны Аргентины Украине в разгар российского вторжения, которое породило геополитические конфликты", - говорится в публикации.Издание отмечает, что этот жест вызвал удивление в аргентинских ВВС.Вертолёты Mи-171E в гражданском исполнении поступили в Аргентину в 2011 году для использования в арктических проектах. В настоящее время они не используются для полётов, поскольку нуждаются в ремонте.Напомним, что Владимир Зеленский ранее посетил Аргентину, где принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея.

https://ukraina.ru/20231211/1051922368.html

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новости, аргентина, украина, вертолеты, помощь