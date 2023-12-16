Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна
10:03 16.12.2023 (обновлено: 10:04 16.12.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Об этом сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости
Гендиректор "Србиягаз" сообщил, что ранее договорился с "Газпромом" об увеличении объёмов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два. Затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки.
Такие условия договора до июня 2025 года.
"Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава „Србиягаз“.
При этом, отметил Баятович, цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает российский газ самым дешёвым в Европе. "В настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров", уточнил он.
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