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Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна

Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна - 16.12.2023 Украина.ру

Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна

Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Об этом сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости

2023-12-16T10:03

2023-12-16T10:03

2023-12-16T10:04

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Гендиректор "Србиягаз" сообщил, что ранее договорился с "Газпромом" об увеличении объёмов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два. Затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки.Такие условия договора до июня 2025 года.При этом, отметил Баятович, цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает российский газ самым дешёвым в Европе. "В настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров", уточнил он.* Запрещенная в России террористическая организация

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новости, россия, сербия, газ, российский газ, европа