Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна - 16.12.2023 Украина.ру
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Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна
Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна - 16.12.2023 Украина.ру
Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна
Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Об этом сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости
2023-12-16T10:03
2023-12-16T10:04
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сербия
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российский газ
европа
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Гендиректор "Србиягаз" сообщил, что ранее договорился с "Газпромом" об увеличении объёмов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два. Затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки.Такие условия договора до июня 2025 года.При этом, отметил Баятович, цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает российский газ самым дешёвым в Европе. "В настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров", уточнил он.* Запрещенная в России террористическая организация
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новости, россия, сербия, газ, российский газ, европа
Новости, Россия, Сербия, газ, российский газ, Европа

Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна

10:03 16.12.2023 (обновлено: 10:04 16.12.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
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Поставки российского газа в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Об этом сообщили 16 декабря журналисты РИА Новости
Гендиректор "Србиягаз" сообщил, что ранее договорился с "Газпромом" об увеличении объёмов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два. Затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки.
Такие условия договора до июня 2025 года.
"Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава „Србиягаз“.
При этом, отметил Баятович, цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает российский газ самым дешёвым в Европе. "В настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров", уточнил он.
* Запрещенная в России террористическая организация
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря, 04:28
Амбиции Баку растут. Заменит ли Азербайджан Россию на газовом рынке ЕС?Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Сербию, где он провёл встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Визит был приурочен к открытию газового интерконнектора, по которому в Сербию будет поставляться азербайджанское "голубое топливо".
 
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