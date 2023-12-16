https://ukraina.ru/20231216/1052170999.html
Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph
Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph - 16.12.2023 Украина.ру
Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph
Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в предоставлении машин, предназначенных для утилизации. Об этом со ссылкой на письмо Хана сообщает британская газета Telegraph
2023-12-16T08:34
2023-12-16T08:34
2023-12-16T08:34
новости
великобритания
лондон
украина
мэр
военная помощь
виталий кличко
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Кличко в сентябре написал Хану, предложив передать часть автомобилей, утилизируемых в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в дар Украине. Машины предполагалось использовать "в различных спасательных и транспортных целях"."Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической… и экологической точки зрения", - отмечает издание со ссылкой на отправленное 12 декабря ответное письмо Хана.Источник издания в мэрии пояснил, что в письме Хана указывается на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьер-министра Тони Блэра."Изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта автомобилей на Украину невозможно в рамках действующих ограничений Закона об администрации Большого Лондона 1999 года", - пояснил чиновник.Напомним, в июле суд Лондона признал законным решение мэра расширить зону ULEZ с центральных районов на внешние районы столицы, что на фоне рекордного роста стоимости жизни вызвало недовольство многих британцев.
https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, лондон, украина, мэр, военная помощь, виталий кличко
Новости, Великобритания, Лондон, Украина, мэр, военная помощь, Виталий Кличко
Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph
Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в предоставлении машин, предназначенных для утилизации. Об этом со ссылкой на письмо Хана сообщает британская газета Telegraph
Кличко в сентябре написал Хану, предложив передать часть автомобилей, утилизируемых в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в дар Украине. Машины предполагалось использовать "в различных спасательных и транспортных целях".
"Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической… и экологической точки зрения", - отмечает издание со ссылкой на отправленное 12 декабря ответное письмо Хана.
Источник издания в мэрии пояснил, что в письме Хана указывается на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьер-министра Тони Блэра.
"Изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта автомобилей на Украину невозможно в рамках действующих ограничений Закона об администрации Большого Лондона 1999 года", - пояснил чиновник.
Напомним, в июле суд Лондона признал законным решение мэра расширить зону ULEZ с центральных районов на внешние районы столицы, что на фоне рекордного роста стоимости жизни вызвало недовольство многих британцев.