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Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph

Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph - 16.12.2023 Украина.ру

Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph

Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в предоставлении машин, предназначенных для утилизации. Об этом со ссылкой на письмо Хана сообщает британская газета Telegraph

2023-12-16T08:34

2023-12-16T08:34

2023-12-16T08:34

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виталий кличко

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Кличко в сентябре написал Хану, предложив передать часть автомобилей, утилизируемых в рамках программы "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в дар Украине. Машины предполагалось использовать "в различных спасательных и транспортных целях"."Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической… и экологической точки зрения", - отмечает издание со ссылкой на отправленное 12 декабря ответное письмо Хана.Источник издания в мэрии пояснил, что в письме Хана указывается на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьер-министра Тони Блэра."Изменение схемы утилизации в рамках ULEZ для экспорта автомобилей на Украину невозможно в рамках действующих ограничений Закона об администрации Большого Лондона 1999 года", - пояснил чиновник.Напомним, в июле суд Лондона признал законным решение мэра расширить зону ULEZ с центральных районов на внешние районы столицы, что на фоне рекордного роста стоимости жизни вызвало недовольство многих британцев.

https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html

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новости, великобритания, лондон, украина, мэр, военная помощь, виталий кличко