Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией"

Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине

Владимир Зеленский подписывает огромные контракты, берет на себя кредиты и военные поставки стран НАТО. Поэтому Западу нужны выборы на Украине, чтобы эти документы подписывал легитимный президент. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев