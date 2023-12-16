Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией" - 16.12.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией"
Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией" - 16.12.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии". Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-16T04:57
2023-12-16T04:57
новости
венгрия
сша
петер сийярто
дипломатия
скандал
посол
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Сийярто заявил, что Венгрия "даёт разрешение на работу послам, а не наместникам" и является независимым государством, "а не одной из звёздочек на синем фоне [флага США]"."Между нами говоря, большее ли право у Дэвида Прессмана обвинять нас в антисемитизме или [надо] поднять этот вопрос в отношении Америки, видя события последних недель и месяцев там... Это такое пересечение "красной линии" и такое серьёзное оскорбление нас со стороны господина посла, что мы не обязаны и не готовы его выносить", - добавил глава венгерского МИД.По словам Прессмана, для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути. Посол США призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками.
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новости, венгрия, сша, петер сийярто, дипломатия, скандал, посол
Новости, Венгрия, США, Петер Сийярто, дипломатия, скандал, посол

Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией"

04:57 16.12.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии". Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости
Сийярто заявил, что Венгрия "даёт разрешение на работу послам, а не наместникам" и является независимым государством, "а не одной из звёздочек на синем фоне [флага США]".
"Между нами говоря, большее ли право у Дэвида Прессмана обвинять нас в антисемитизме или [надо] поднять этот вопрос в отношении Америки, видя события последних недель и месяцев там... Это такое пересечение "красной линии" и такое серьёзное оскорбление нас со стороны господина посла, что мы не обязаны и не готовы его выносить", - добавил глава венгерского МИД.
По словам Прессмана, для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути. Посол США призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками.
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НовостиВенгрияСШАПетер Сийяртодипломатияскандалпосол
 
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