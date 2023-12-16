Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов выследили, загнали и уничтожили украинскую разведгруппу на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на оператора российского беспилотника из группировки войск "Юг" 16 декабря сообщает РИА Новости
По словам бойца, разведывательные дроны обнаружили скрытый наблюдательный пункт киевских боевиков на Артёмовском направлении и сориентировали по нему работу расчёта ударных FPV-дронов.
"Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", - рассказал военнослужащий.
Отмечается, что после контрольного удара по укрытию разведывательный БПЛА зафиксировал полное уничтожение группы украинских лазутчиков.
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