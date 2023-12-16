Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру
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Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ
Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру
Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ
Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов выследили, загнали и уничтожили украинскую разведгруппу на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на оператора российского беспилотника из группировки войск "Юг" 16 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-16T04:09
2023-12-16T04:09
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По словам бойца, разведывательные дроны обнаружили скрытый наблюдательный пункт киевских боевиков на Артёмовском направлении и сориентировали по нему работу расчёта ударных FPV-дронов."Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", - рассказал военнослужащий.Отмечается, что после контрольного удара по укрытию разведывательный БПЛА зафиксировал полное уничтожение группы украинских лазутчиков.
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новости, россия, донбасс, сво, бпла, всу, потери всу
Новости, Россия, Донбасс, СВО, БПЛА, ВСУ, потери ВСУ

Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

04:09 16.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов выследили, загнали и уничтожили украинскую разведгруппу на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на оператора российского беспилотника из группировки войск "Юг" 16 декабря сообщает РИА Новости
По словам бойца, разведывательные дроны обнаружили скрытый наблюдательный пункт киевских боевиков на Артёмовском направлении и сориентировали по нему работу расчёта ударных FPV-дронов.
"Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", - рассказал военнослужащий.
Отмечается, что после контрольного удара по укрытию разведывательный БПЛА зафиксировал полное уничтожение группы украинских лазутчиков.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 15:08
Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до ДнепраСейчас Украина делает выводы и собирается строить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но зимой столь протяженную линию обороны в короткие сроки построить невозможно, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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