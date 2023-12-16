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Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру

Операторы разведывательных БПЛА и FPV-дронов уничтожили разведгруппу ВСУ

Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов выследили, загнали и уничтожили украинскую разведгруппу на Артёмовском направлении. Об этом со ссылкой на оператора российского беспилотника из группировки войск "Юг" 16 декабря сообщает РИА Новости

2023-12-16T04:09

2023-12-16T04:09

2023-12-16T04:09

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По словам бойца, разведывательные дроны обнаружили скрытый наблюдательный пункт киевских боевиков на Артёмовском направлении и сориентировали по нему работу расчёта ударных FPV-дронов."Ребята с помощью нескольких точных попаданий по укрытию, приведшим к уничтожению части всушников в одном блиндаже, спровоцировали бегство оставшихся украинских разведчиков в другую локацию. Разведывательные дроны проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. После чего передали новые координаты операторам FPV. Они нанесли финальный и точечный удар по цели", - рассказал военнослужащий.Отмечается, что после контрольного удара по укрытию разведывательный БПЛА зафиксировал полное уничтожение группы украинских лазутчиков.

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новости, россия, донбасс, сво, бпла, всу, потери всу