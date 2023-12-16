https://ukraina.ru/20231216/1052168823.html

Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО

Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО - 16.12.2023 Украина.ру

Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО

Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-16T03:46

2023-12-16T03:46

2023-12-16T03:46

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Противник попытался использовать непогоду и сложные метеоусловия для ротации своих наблюдателей, занимавших первый эшелон на линии боевого соприкосновения, "но не получилось"."Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнём из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.В Минобороны уточнили, что против подразделений ВСУ действовали бойцы мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.

https://ukraina.ru/20231215/1052158210.html

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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, потери всу