Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО - 16.12.2023 Украина.ру
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Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО - 16.12.2023 Украина.ру
Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО
Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-16T03:46
2023-12-16T03:46
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Противник попытался использовать непогоду и сложные метеоусловия для ротации своих наблюдателей, занимавших первый эшелон на линии боевого соприкосновения, "но не получилось"."Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнём из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.В Минобороны уточнили, что против подразделений ВСУ действовали бойцы мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.
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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО

03:46 16.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Противник попытался использовать непогоду и сложные метеоусловия для ротации своих наблюдателей, занимавших первый эшелон на линии боевого соприкосновения, "но не получилось".
"Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнём из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что против подразделений ВСУ действовали бойцы мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 16:03
Исконно русские города Одесса и Николаев, кризис на поле боя для ВСУ. О чём говорили эксперты 15 декабря
 
НовостиРоссияКупянское направлениеВС РФСВОВСУпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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