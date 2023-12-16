Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ сорвала ротацию подразделения ВСУ на Купянском направлении. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Противник попытался использовать непогоду и сложные метеоусловия для ротации своих наблюдателей, занимавших первый эшелон на линии боевого соприкосновения, "но не получилось".
"Наша бронегруппа с установленными комплексами наблюдения вскрыла передвижение и огнём из 30-мм пушек БМП-2 уничтожила пикап и до 10 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что против подразделений ВСУ действовали бойцы мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.