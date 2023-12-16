https://ukraina.ru/20231216/1052168553.html
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины - 16.12.2023 Украина.ру
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 16 декабря
2023-12-16T03:01
2023-12-16T03:01
2023-12-16T03:01
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
бпла
ракеты
сво
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Воздушная тревога также объявлена на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Чернигове."Черниговщина, мониторинговые паблики сообщают о новой группе вражеских БПЛА из Брянской области", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:33 мск.Ранее сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве и Киевской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231216/1052168256.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, ракеты, СВО
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 16 декабря
Воздушная тревога также объявлена на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Чернигове.
"Черниговщина, мониторинговые паблики сообщают о новой группе вражеских БПЛА из Брянской области", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:33 мск.
Ранее сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве и Киевской области.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.