https://ukraina.ru/20231216/1052168553.html

В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины - 16.12.2023 Украина.ру

В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 16 декабря

2023-12-16T03:01

2023-12-16T03:01

2023-12-16T03:01

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украина

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воздушная тревога

бпла

ракеты

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Воздушная тревога также объявлена на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Украинские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Чернигове."Черниговщина, мониторинговые паблики сообщают о новой группе вражеских БПЛА из Брянской области", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:33 мск.Ранее сообщалось о серии мощных взрывов в Киеве и Киевской области.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, ракеты, сво