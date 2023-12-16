Мощные взрывы снова гремят в Киеве
02:01 16.12.2023 (обновлено: 02:03 16.12.2023)
Серия взрывов прогремела в Киеве и области, сообщают украинские телеграм-каналы. В сети появились видео на которых запечатлён звук пролёта российских ударных дронов
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что один из взрывов произошёл в Подольском районе украинской столицы. По его словам, беспилотники движутся к центру Киева.
Воздушная тревога этой ночью ревёт в Киевской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской и части Херсонской области, временно оккупированной украинской армией.
Тем временем в сети появились видео на которых слышен звук пролёта российских дронов.
Ранее мэр украинской столицы сообщал о работе системы противовоздушной обороны. Воздушные силы Украины предупредили о ракетной опасности для Киева.
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