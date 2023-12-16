https://ukraina.ru/20231216/1052167905.html

СМИ пишут о взрывах в Киеве

СМИ пишут о взрывах в Киеве - 16.12.2023 Украина.ру

СМИ пишут о взрывах в Киеве

После полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. О взрывах в городе и регионе сообщают украинские мониторинговые паблики

2023-12-16T01:05

2023-12-16T01:05

2023-12-16T01:06

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По данным СМИ, российские дроны двигались в сторону Борисполя. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве сработала система противовоздушной обороны. При этом, по его словам, ещё одна группа БПЛА двигается в сторону города. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности для Киева Ранее сообщалось о взрывах в административном центре Кировоградской области — городе Кропивницком (ранее — Кировоград), расположенном в центральной части Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, сво, бпла