СМИ пишут о взрывах в Киеве - 16.12.2023 Украина.ру
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СМИ пишут о взрывах в Киеве
СМИ пишут о взрывах в Киеве - 16.12.2023 Украина.ру
СМИ пишут о взрывах в Киеве
После полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. О взрывах в городе и регионе сообщают украинские мониторинговые паблики
2023-12-16T01:05
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По данным СМИ, российские дроны двигались в сторону Борисполя. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве сработала система противовоздушной обороны. При этом, по его словам, ещё одна группа БПЛА двигается в сторону города. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности для Киева Ранее сообщалось о взрывах в административном центре Кировоградской области — городе Кропивницком (ранее — Кировоград), расположенном в центральной части Украины.
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новости, украина, киев, сво, бпла
Новости, Украина, Киев, СВО, БПЛА

СМИ пишут о взрывах в Киеве

01:05 16.12.2023 (обновлено: 01:06 16.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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После полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и области. О взрывах в городе и регионе сообщают украинские мониторинговые паблики
По данным СМИ, российские дроны двигались в сторону Борисполя. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве сработала система противовоздушной обороны.
При этом, по его словам, ещё одна группа БПЛА двигается в сторону города. Воздушные силы Украины предупреждают о ракетной опасности для Киева
Ранее сообщалось о взрывах в административном центре Кировоградской области — городе Кропивницком (ранее — Кировоград), расположенном в центральной части Украины.
 
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