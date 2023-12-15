"Ситуация висела на волоске" – Силиня о демарше Орбана по Украине
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"Господин Орбан не соглашался, а потом просто вышел из зала. Такого никогда не было", заявила премьер-министр Латвии в интервью LTV
14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в альянс.
Сначала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против начала переговоров с Украиной, подчеркнув: Киев не в полной мере выполнил требования, предъявляемые Евросоюзом. После он покинул зал, оставив принимать решение остальные 26 стран.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, как проходил процесс обсуждения:
"Господин Орбан не соглашался, он продолжал придерживаться своей позиции, он просто вышел из зала. Такого никогда не было в Европе. Было абсолютно ясно, когда европейские лидеры, 26 стран имеют совершенно четкое соглашение (..) А господин Орбан вышел из зала, а вернувшись, уже не возражал против принятого решения".
Она рассказала, что предложение Орбану не участвовать в обсуждении поступило от канцлера Германии Олафа Шольца.
"Было интересно, потому что до конца не могли точно знать – не будет возражений или они будут. Это консенсусное решение. Когда венгры, вернувшись на свои места в зале, не высказали возражений, мы пошли дальше. (..) Вышли и объявили прессе о своем решении. Ощущение – не сломать хрупкий лед, который образовался, чтобы не провалиться. Ситуация висела на волоске, никто не хотел нарушать достигнутое соглашение", — сказала Силина.
Кроме решения по Украине и Молдове Шарль Мишель сообщил, что есть соглашение о предоставлении статуса кандидата Грузии и о готовности открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной при выполнении ими определенных требований.
Вчера, 23:05Орбан не голосовал за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС В ЕС похвастались как хитро удалось обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Лидеры приняли решение в тот момент, когда венгерский премьер вышел из зала, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на свои источники