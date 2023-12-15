https://ukraina.ru/20231215/1052149714.html

"Ситуация висела на волоске" – Силиня о демарше Орбана по Украине

"Ситуация висела на волоске" – Силиня о демарше Орбана по Украине - 15.12.2023 Украина.ру

"Ситуация висела на волоске" – Силиня о демарше Орбана по Украине

"Господин Орбан не соглашался, а потом просто вышел из зала. Такого никогда не было", заявила премьер-министр Латвии в интервью LTV

2023-12-15T13:19

2023-12-15T13:19

2023-12-15T13:19

новости

новости украины

евросоюз

украина

переговоры

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/09/1043429801_0:73:755:498_1920x0_80_0_0_e078a43bd00d6fa2fc1fef64db2a3d5c.png.webp

14 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС проголосовали за начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в альянс. Сначала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против начала переговоров с Украиной, подчеркнув: Киев не в полной мере выполнил требования, предъявляемые Евросоюзом. После он покинул зал, оставив принимать решение остальные 26 стран.Премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, как проходил процесс обсуждения: Она рассказала, что предложение Орбану не участвовать в обсуждении поступило от канцлера Германии Олафа Шольца.Кроме решения по Украине и Молдове Шарль Мишель сообщил, что есть соглашение о предоставлении статуса кандидата Грузии и о готовности открыть переговоры с Боснией и Герцеговиной при выполнении ими определенных требований.

https://ukraina.ru/20231214/1052133768.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, евросоюз, украина, переговоры, виктор орбан