https://ukraina.ru/20231215/1052148900.html
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского - 15.12.2023 Украина.ру
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского
Пока весь мир готовится праздновать Рождество, у президента Украины Владимира Зеленского мало повода для радости, пишет 15 декабря издание Newsweek.
2023-12-15T12:19
2023-12-15T12:19
2023-12-15T12:19
новости
украина
владимир зеленский
рождество
сша
поддержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101526/27/1015262717_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_6772b70a5b4b7fb939adf48fc2469e52.jpg
Зеленскому не удалось получить новую партию военной помощи в США. После поездки он, скорее всего, размышляет о будущем Украины в 2024 году после изнурительного военного конфликта, отмечается в публикации издания."Есть явные опасения за Киев. Россия ползет по городу Авдеевке (в ДНР. - Ред.), у союзников Украины по НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могут отправить на передовую, а несогласные республиканские голоса в США все чаще задаются вопросом, следует ли направлять эти поставки туда. Несмотря на все это, Украине приходится продолжать сбивать, казалось бы, нескончаемые волны российских беспилотников "Шахед"", - пожалели авторы статьи режим в Киеве и его главу Зеленского.Издание анализирует шансы российских войск взять Авдеевку и отмечает их продвижение к юго-востоку от Степового – населенного пункта, которое находится в непосредственной близости города. Авдеевка почти десять лет представляла собой украинский оплот, но теперь Россия медленно продвигается вперед, констатируют авторы публикации.Украина обороняется в Авдеевке и отбивается от гораздо более крупных сил, сказал Newsweek бывший помощник главнокомандующего Украины и нынешний президент Американского университета в Киеве Дэн Райс."Если им дадут достаточно боеприпасов, они, скорее всего, смогут продолжить уничтожение российской армии. Большой вопрос заключается в том, продолжит ли Запад предоставлять достаточно боеприпасов, чтобы уничтожать волну за волной и атаку за атакой российских подразделений", - заявил Райс.Ранее американское издание The New Yorker отметило, что величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101526/27/1015262717_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_195324f84db271ad959a9b8b5e31d397.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, рождество, сша, поддержка
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского
Пока весь мир готовится праздновать Рождество, у президента Украины Владимира Зеленского мало повода для радости, пишет 15 декабря издание Newsweek.
Зеленскому не удалось получить новую партию военной помощи в США. После поездки он, скорее всего, размышляет о будущем Украины в 2024 году после изнурительного военного конфликта, отмечается в публикации издания.
"Есть явные опасения за Киев. Россия ползет по городу Авдеевке (в ДНР. - Ред.), у союзников Украины по НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могут отправить на передовую, а несогласные республиканские голоса в США все чаще задаются вопросом, следует ли направлять эти поставки туда. Несмотря на все это, Украине приходится продолжать сбивать, казалось бы, нескончаемые волны российских беспилотников "Шахед"", - пожалели авторы статьи режим в Киеве и его главу Зеленского.
Издание анализирует шансы российских войск взять Авдеевку и отмечает их продвижение к юго-востоку от Степового – населенного пункта, которое находится в непосредственной близости города. Авдеевка почти десять лет представляла собой украинский оплот, но теперь Россия медленно продвигается вперед, констатируют авторы публикации.
Украина обороняется в Авдеевке и отбивается от гораздо более крупных сил, сказал Newsweek бывший помощник главнокомандующего Украины и нынешний президент Американского университета в Киеве Дэн Райс.
"Если им дадут достаточно боеприпасов, они, скорее всего, смогут продолжить уничтожение российской армии. Большой вопрос заключается в том, продолжит ли Запад предоставлять достаточно боеприпасов, чтобы уничтожать волну за волной и атаку за атакой российских подразделений", - заявил Райс.
Ранее американское издание The New Yorker отметило, что величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине.