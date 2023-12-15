Newsweek описал грустное Рождество Зеленского - 15.12.2023 Украина.ру
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Newsweek описал грустное Рождество Зеленского
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского - 15.12.2023 Украина.ру
Newsweek описал грустное Рождество Зеленского
Пока весь мир готовится праздновать Рождество, у президента Украины Владимира Зеленского мало повода для радости, пишет 15 декабря издание Newsweek.
2023-12-15T12:19
2023-12-15T12:19
новости
украина
владимир зеленский
рождество
сша
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Зеленскому не удалось получить новую партию военной помощи в США. После поездки он, скорее всего, размышляет о будущем Украины в 2024 году после изнурительного военного конфликта, отмечается в публикации издания."Есть явные опасения за Киев. Россия ползет по городу Авдеевке (в ДНР. - Ред.), у союзников Украины по НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могут отправить на передовую, а несогласные республиканские голоса в США все чаще задаются вопросом, следует ли направлять эти поставки туда. Несмотря на все это, Украине приходится продолжать сбивать, казалось бы, нескончаемые волны российских беспилотников "Шахед"", - пожалели авторы статьи режим в Киеве и его главу Зеленского.Издание анализирует шансы российских войск взять Авдеевку и отмечает их продвижение к юго-востоку от Степового – населенного пункта, которое находится в непосредственной близости города. Авдеевка почти десять лет представляла собой украинский оплот, но теперь Россия медленно продвигается вперед, констатируют авторы публикации.Украина обороняется в Авдеевке и отбивается от гораздо более крупных сил, сказал Newsweek бывший помощник главнокомандующего Украины и нынешний президент Американского университета в Киеве Дэн Райс."Если им дадут достаточно боеприпасов, они, скорее всего, смогут продолжить уничтожение российской армии. Большой вопрос заключается в том, продолжит ли Запад предоставлять достаточно боеприпасов, чтобы уничтожать волну за волной и атаку за атакой российских подразделений", - заявил Райс.Ранее американское издание The New Yorker отметило, что величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине.
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новости, украина, владимир зеленский, рождество, сша, поддержка
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Рождество, США, поддержка

Newsweek описал грустное Рождество Зеленского

12:19 15.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПраздничная ярмарка во Львове
Праздничная ярмарка во Львове - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Пока весь мир готовится праздновать Рождество, у президента Украины Владимира Зеленского мало повода для радости, пишет 15 декабря издание Newsweek.
Зеленскому не удалось получить новую партию военной помощи в США. После поездки он, скорее всего, размышляет о будущем Украины в 2024 году после изнурительного военного конфликта, отмечается в публикации издания.
"Есть явные опасения за Киев. Россия ползет по городу Авдеевке (в ДНР. - Ред.), у союзников Украины по НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могут отправить на передовую, а несогласные республиканские голоса в США все чаще задаются вопросом, следует ли направлять эти поставки туда. Несмотря на все это, Украине приходится продолжать сбивать, казалось бы, нескончаемые волны российских беспилотников "Шахед"", - пожалели авторы статьи режим в Киеве и его главу Зеленского.
Издание анализирует шансы российских войск взять Авдеевку и отмечает их продвижение к юго-востоку от Степового – населенного пункта, которое находится в непосредственной близости города. Авдеевка почти десять лет представляла собой украинский оплот, но теперь Россия медленно продвигается вперед, констатируют авторы публикации.
Украина обороняется в Авдеевке и отбивается от гораздо более крупных сил, сказал Newsweek бывший помощник главнокомандующего Украины и нынешний президент Американского университета в Киеве Дэн Райс.
"Если им дадут достаточно боеприпасов, они, скорее всего, смогут продолжить уничтожение российской армии. Большой вопрос заключается в том, продолжит ли Запад предоставлять достаточно боеприпасов, чтобы уничтожать волну за волной и атаку за атакой российских подразделений", - заявил Райс.
Ранее американское издание The New Yorker отметило, что величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине.
 
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