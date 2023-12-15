Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам - 15.12.2023 Украина.ру
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Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам
Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам - 15.12.2023 Украина.ру
Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей указал, что необходимо делать все возможное для обеспечения безопасной работы СМИ, говорится 15 декабря на сайте палаты парламента
2023-12-15T11:52
2023-12-15T11:52
вячеслав володин
журналисты
новости
россия
безопасность
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"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, мужественно исполняя профессиональный долг, отстаивая право людей на достоверную и объективную информацию. Важно делать все возможное для обеспечения безопасной работы журналистов", - сказал Володин.Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о планах призвать телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров, потому что у него "сердце сжимается" и "страшно смотреть на это".День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в РФ ежегодно отмечается 15 декабря.
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вячеслав володин, журналисты, новости, россия, безопасность
Вячеслав Володин, журналисты, Новости, Россия, безопасность

Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам

11:52 15.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей указал, что необходимо делать все возможное для обеспечения безопасной работы СМИ, говорится 15 декабря на сайте палаты парламента
"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, мужественно исполняя профессиональный долг, отстаивая право людей на достоверную и объективную информацию. Важно делать все возможное для обеспечения безопасной работы журналистов", - сказал Володин.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о планах призвать телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров, потому что у него "сердце сжимается" и "страшно смотреть на это".
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в РФ ежегодно отмечается 15 декабря.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 14:48
Киселёв: при ударе ВСУ по Белгороду пострадала семья журналиста Sputnik, его 4-летняя дочь погиблаВ результате атаки ВСУ на Белгород пострадал журналист Sputnik и его жена, их 4-летняя дочь погибла, рассказал генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом 12 октября сообщили журналисты РИА Новости
 
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