https://ukraina.ru/20231215/1052147929.html

Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам

Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам - 15.12.2023 Украина.ру

Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей указал, что необходимо делать все возможное для обеспечения безопасной работы СМИ, говорится 15 декабря на сайте палаты парламента

2023-12-15T11:52

2023-12-15T11:52

2023-12-15T11:52

вячеслав володин

журналисты

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"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, мужественно исполняя профессиональный долг, отстаивая право людей на достоверную и объективную информацию. Важно делать все возможное для обеспечения безопасной работы журналистов", - сказал Володин.Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о планах призвать телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров, потому что у него "сердце сжимается" и "страшно смотреть на это".День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в РФ ежегодно отмечается 15 декабря.

https://ukraina.ru/20231012/1050125624.html

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вячеслав володин, журналисты, новости, россия, безопасность