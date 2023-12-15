Володин указал на важность обеспечения безопасности журналистам
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей указал, что необходимо делать все возможное для обеспечения безопасной работы СМИ, говорится 15 декабря на сайте палаты парламента
"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свою жизнь, мужественно исполняя профессиональный долг, отстаивая право людей на достоверную и объективную информацию. Важно делать все возможное для обеспечения безопасной работы журналистов", - сказал Володин.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил о планах призвать телеканалы убрать с передовой женщин-военкоров, потому что у него "сердце сжимается" и "страшно смотреть на это".
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, в РФ ежегодно отмечается 15 декабря.
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