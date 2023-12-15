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Россия предупредила покупателей из США о возможной остановке поставок урана
Россия предупредила покупателей из США о возможной остановке поставок урана - 15.12.2023 Украина.ру
Россия предупредила покупателей из США о возможной остановке поставок урана
Это может стать вероятной ответной мерой на аналогичный запрет со стороны США
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
новости
сша
россия
уран
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Компания "Техснабэкспорт", российская государственная урановая компания, входящая в госкорпорацию "Росатом", предупредила американских клиентов, что Кремль может превентивно запретить экспорт ядерного топлива в США. Это будет сделано в случае, если законодатели в Вашингтоне примут закон, запрещающий его импорт, начиная с 2028 года.Издание отмечает, что такой шаг рискует вызвать хаос на урановых рынках. Он приведет к резкому росту цен на топливо для ядерных реакторов, которое, возможно, будет труднее осваивать мелким энергокомпаниям. Перспективы полного запрета в США все еще неясны. Принятая Палатой представителей мера, запрещающая импорт обогащенного российского урана, была заблокирована для быстрого прохождения в Сенате в четверг.Законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством отступлений, которые дадут коммунальным предприятиям время для выстраивания альтернативных поставок.По данным Министерства энергетики, Россия предоставила почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского парка из более чем 90 коммерческих реакторов, что сделало ее иностранным поставщиком № 1 в США в прошлом году.
https://ukraina.ru/20231212/1051930672.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, уран
Россия предупредила покупателей из США о возможной остановке поставок урана
Это может стать вероятной ответной мерой на аналогичный запрет со стороны США
Компания "Техснабэкспорт", российская государственная урановая компания, входящая в госкорпорацию "Росатом", предупредила американских клиентов, что Кремль может превентивно запретить экспорт ядерного топлива в США. Это будет сделано в случае, если законодатели в Вашингтоне примут закон, запрещающий его импорт, начиная с 2028 года.
"Кремль еще не принял окончательного решения", – пишет Bloomberg
со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что такой шаг рискует вызвать хаос на урановых рынках. Он приведет к резкому росту цен на топливо для ядерных реакторов, которое, возможно, будет труднее осваивать мелким энергокомпаниям. Перспективы полного запрета в США все еще неясны. Принятая Палатой представителей мера, запрещающая импорт обогащенного российского урана, была заблокирована для быстрого прохождения в Сенате в четверг.
Законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, разрешает импорт российского урана до 2028 года посредством отступлений, которые дадут коммунальным предприятиям время для выстраивания альтернативных поставок.
По данным Министерства энергетики, Россия предоставила почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского парка из более чем 90 коммерческих реакторов, что сделало ее иностранным поставщиком № 1 в США в прошлом году.