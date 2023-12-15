"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052142615.html
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ - 15.12.2023 Украина.ру
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
Интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
новости
польша
украина
граница
государственная граница
пересечение границы
протесты
национальные интересы
национальные интересы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101566/10/1015661046_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3dce12b551d86da8d1d7a105e3b2e62e.jpg.webp
Шлензак подчеркнул, что самое важное в польской политике – это вопросы, касающиеся польских национальных интересов.Обозреватель обратился к советникам Подкарпатского воеводства с требованием твердо поддержать протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.Евросоюз ввёл правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские, считает обозреватель."Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши", - заключил Шлензак.Польский сейм издал "Заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе". Тем не менее, пишет Шлензак, он был единственным советником, который не подписал его.Одной из причин Шлензак назвал то, заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров. В заявлении советники призывают компетентные органы принять немедленные действия, которые положат конец протесту и "принесут решения, выгодные для всех". Шлензак же полагает, что в этом вопросе невозможно, чтобы "все были счастливы".Помимо этого, обозреватель недоволен тем, что польская сторона не требует от украинцев навести порядок на своих пограничных переходах, где "царит коррупция и прочая преступная деятельность".Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101566/10/1015661046_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7c39b81e31243e1d1b1a5c507064c886.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, протесты, национальные интересы, национальные интересы
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, пересечение границы, протесты, национальные интересы, национальные интересы

"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ

10:19 15.12.2023
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
Интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак
Шлензак подчеркнул, что самое важное в польской политике – это вопросы, касающиеся польских национальных интересов.
Обозреватель обратился к советникам Подкарпатского воеводства с требованием твердо поддержать протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.
"Эти протесты являются прекрасным примером того, в чем заключаются польские национальные интересы и как ими трагически пренебрегают", - пишет он.
Евросоюз ввёл правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские, считает обозреватель.
"Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши", - заключил Шлензак.
Польский сейм издал "Заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе". Тем не менее, пишет Шлензак, он был единственным советником, который не подписал его.
Одной из причин Шлензак назвал то, заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров. В заявлении советники призывают компетентные органы принять немедленные действия, которые положат конец протесту и "принесут решения, выгодные для всех". Шлензак же полагает, что в этом вопросе невозможно, чтобы "все были счастливы".

"Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские. Если бы украинским перевозчикам пришлось соответствовать требованиям, которым должны соответствовать польские перевозчики, они проиграют и они это знают", - пишет он.

Помимо этого, обозреватель недоволен тем, что польская сторона не требует от украинцев навести порядок на своих пограничных переходах, где "царит коррупция и прочая преступная деятельность".
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Вчера, 16:56
"Происходит то, чего больше всего боялись". Евросоюзу нечего предложить Украине, она стала чёрной дыройОткрывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза будет иметь определяющее значение для стран, претендующих на членство в сообществе. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон
 
НовостиПольшаУкраинаграницагосударственная границапересечение границыпротестынациональные интересынациональные интересы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15США разместит в 15 районах Финляндии военные склады и базы
11:10Россиянин пытался поджечь войсковую часть по указанию украинских спецслужб
11:10Украинский депутат попался на подделке документов - Офис генпрокурора
10:50"И ещё 75 раз": Орбан рассказал, как Венгрия будет принимать Украину в ЕС
10:45В МИД КНР оценили слова Путина о российско-китайских отношениях
10:36ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан
10:26В Донбассе за почти 10 лет конфликта погибли более 20 журналистов – Пушилин
10:19Россия предупредила покупателей из США о возможной остановке поставок урана
10:19"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
09:58Су-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Купянском направлении бомбами с УМПК – МО
09:56"Серьезный вызов": мэр сообщил о крупной аварии в энергосистеме Харькова
09:43Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря
09:39Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
09:29Антон Силуанов, биография
09:23Валентина Матвиенко, биография
09:18Российские военные сорвали попытки ВСУ провести ротацию на Южнодонецком направлении – МО РФ
09:15Рамзан Кадыров, биография
09:07Леонид Слуцкий, биография
09:04Разведчики ЮВО сорвали ротацию ВСУ у Работино – МО
08:59Михаил Мишустин, биография
Лента новостейМолния