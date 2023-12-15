https://ukraina.ru/20231215/1052142615.html
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ - 15.12.2023 Украина.ру
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
Интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
2023-12-15T10:19
новости
польша
украина
граница
государственная граница
пересечение границы
протесты
национальные интересы
национальные интересы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101566/10/1015661046_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_3dce12b551d86da8d1d7a105e3b2e62e.jpg.webp
Шлензак подчеркнул, что самое важное в польской политике – это вопросы, касающиеся польских национальных интересов.Обозреватель обратился к советникам Подкарпатского воеводства с требованием твердо поддержать протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.Евросоюз ввёл правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские, считает обозреватель."Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши", - заключил Шлензак.Польский сейм издал "Заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе". Тем не менее, пишет Шлензак, он был единственным советником, который не подписал его.Одной из причин Шлензак назвал то, заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров. В заявлении советники призывают компетентные органы принять немедленные действия, которые положат конец протесту и "принесут решения, выгодные для всех". Шлензак же полагает, что в этом вопросе невозможно, чтобы "все были счастливы".Помимо этого, обозреватель недоволен тем, что польская сторона не требует от украинцев навести порядок на своих пограничных переходах, где "царит коррупция и прочая преступная деятельность".Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ukraina.ru/20231214/1052119820.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101566/10/1015661046_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7c39b81e31243e1d1b1a5c507064c886.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, граница, государственная граница, пересечение границы, протесты, национальные интересы, национальные интересы
Новости, Польша, Украина, граница, государственная граница, пересечение границы, протесты, национальные интересы, национальные интересы
"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ
Интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак
Шлензак подчеркнул, что самое важное в польской политике – это вопросы, касающиеся польских национальных интересов.
Обозреватель обратился к советникам Подкарпатского воеводства с требованием твердо поддержать протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.
"Эти протесты являются прекрасным примером того, в чем заключаются польские национальные интересы и как ими трагически пренебрегают", - пишет он.
Евросоюз ввёл правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские, считает обозреватель.
"Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши", - заключил Шлензак.
Польский сейм издал "Заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе". Тем не менее, пишет Шлензак, он был единственным советником, который не подписал его.
Одной из причин Шлензак назвал то, заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров. В заявлении советники призывают компетентные органы принять немедленные действия, которые положат конец протесту и "принесут решения, выгодные для всех". Шлензак же полагает, что в этом вопросе невозможно, чтобы "все были счастливы".
"Либо побеждают польские национальные интересы, либо побеждают украинские. Если бы украинским перевозчикам пришлось соответствовать требованиям, которым должны соответствовать польские перевозчики, они проиграют и они это знают", - пишет он.
Помимо этого, обозреватель недоволен тем, что польская сторона не требует от украинцев навести порядок на своих пограничных переходах, где "царит коррупция и прочая преступная деятельность".
Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.
Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.