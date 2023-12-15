https://ukraina.ru/20231215/1052142615.html

"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ

"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ - 15.12.2023 Украина.ру

"Либо Польша, либо Украина": протест польских перевозчиков должен быть поддержан правительством - СМИ

Интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно в вопросе протеста польских перевозчиков на границе, написал обозреватель Mysl Polska Анджей Шлензак

2023-12-15T10:19

2023-12-15T10:19

2023-12-15T10:19

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Шлензак подчеркнул, что самое важное в польской политике – это вопросы, касающиеся польских национальных интересов.Обозреватель обратился к советникам Подкарпатского воеводства с требованием твердо поддержать протест польских перевозчиков на польско-украинской границе.Евросоюз ввёл правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские, считает обозреватель."Под угрозой находятся интересы важного сектора польской экономики, тысячи рабочих мест и миллионы злотых налогов и заработной платы. Нет сомнений в том, что протестующие транспортники защищают национальные интересы Польши", - заключил Шлензак.Польский сейм издал "Заявление группы советников Подкарпатского воеводства по поводу протеста перевозчиков на польско-украинской границе". Тем не менее, пишет Шлензак, он был единственным советником, который не подписал его.Одной из причин Шлензак назвал то, заявление не содержит решительной поддержки протеста польских транспортников и фермеров. В заявлении советники призывают компетентные органы принять немедленные действия, которые положат конец протесту и "принесут решения, выгодные для всех". Шлензак же полагает, что в этом вопросе невозможно, чтобы "все были счастливы".Помимо этого, обозреватель недоволен тем, что польская сторона не требует от украинцев навести порядок на своих пограничных переходах, где "царит коррупция и прочая преступная деятельность".Польские перевозчики 3 ноября начали забастовку на границе с Украиной. Акция продлится два месяца, сообщили в Международной транспортной ассоциации Украины. Перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска. Они обвиняют Украину в демпинге на польском рынке.Протестующие требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

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