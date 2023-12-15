Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052138008.html
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон - 15.12.2023 Украина.ру
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
Палата представителей конгресса США не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине. Так спикер палаты Майк Джонсон прокомментировал в социальной сети Х сообщение о намерении Сената продолжить переговоры на рождественских каникулах
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
новости
сша
конгресс сша
джонсон
украина
военная помощь
джо байден
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051774509_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_eacb95e35fea2064690b4b35f3cf2c7b.jpg.webp
"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - заявил Джонсон.По словам спикера, с первого дня работы на этом посту он не переставал чётко доносить до Белого дома и лидера демократов в Сенате Чака Шумера необходимость прежде всего защитить американскую границу, и только после этого заниматься "защитой другой страны"."По какой-то причине администрация Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы", - добавил Джонсон.14 декабря, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.Напомним, что республиканцы ранее заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды, требуя прежде изменить подходы к охране границы с Мексикой.
https://ukraina.ru/20231215/1052099323.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051774509_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_1e2303f52783ba3e87d5793c63b8bc3c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, конгресс сша, джонсон, украина, военная помощь, джо байден, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, Джонсон, Украина, военная помощь, Джо Байден, ВСУ, СВО

Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон

04:52 15.12.2023
 
Майк Джонсон
Майк Джонсон
Читать в
Палата представителей конгресса США не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине. Так спикер палаты Майк Джонсон прокомментировал в социальной сети Х сообщение о намерении Сената продолжить переговоры на рождественских каникулах
"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - заявил Джонсон.
По словам спикера, с первого дня работы на этом посту он не переставал чётко доносить до Белого дома и лидера демократов в Сенате Чака Шумера необходимость прежде всего защитить американскую границу, и только после этого заниматься "защитой другой страны".
"По какой-то причине администрация Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы", - добавил Джонсон.
14 декабря, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.
Напомним, что республиканцы ранее заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды, требуя прежде изменить подходы к охране границы с Мексикой.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
04:00
Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПКСША могут передать Киеву еще 7 миллиардов военной помощи. Но 90% этих средств уходят на американский оборонно-промышленный комплекс. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
НовостиСШАКонгресс СШАДжонсонУкраинавоенная помощьДжо БайденВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов
04:52Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
04:50Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"
04:30Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье
04:25"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС
04:10Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
04:00Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПК
03:58"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена
03:41Отжим под прикрытием хакеров: как киевская власть попыталась захватить "Киевстар"
03:27Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
03:07Екатерининский форум-2023: Как Иван Драго мешает России осуществить мечту американских республиканцев
03:03Решится ли Кишинёв на военную авантюру в Приднестровье? Что ждёт Молдавию в будущем году
03:03В Полтавской области прогремели взрывы
02:57Гвардии майор Олег Панчурин о заявлении Путина про Одессу, важности Марьинки и мужском романтизме
02:46Дания представила пакет военной помощи Украине на миллиард долларов
02:44Аферист с амбициями звезды под началом Буданова. Чем занимается Семен Семенченко
02:21Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у Курахово
02:12В Харьковской области гремят взрывы
02:02В Хмельницкой области прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена ещё в трёх областях Украины
Лента новостейМолния