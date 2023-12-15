https://ukraina.ru/20231215/1052138008.html

Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон

Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон - 15.12.2023 Украина.ру

Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон

Палата представителей конгресса США не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине. Так спикер палаты Майк Джонсон прокомментировал в социальной сети Х сообщение о намерении Сената продолжить переговоры на рождественских каникулах

2023-12-15T04:52

2023-12-15T04:52

2023-12-15T04:52

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"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - заявил Джонсон.По словам спикера, с первого дня работы на этом посту он не переставал чётко доносить до Белого дома и лидера демократов в Сенате Чака Шумера необходимость прежде всего защитить американскую границу, и только после этого заниматься "защитой другой страны"."По какой-то причине администрация Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы", - добавил Джонсон.14 декабря, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.Напомним, что республиканцы ранее заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды, требуя прежде изменить подходы к охране границы с Мексикой.

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новости, сша, конгресс сша, джонсон, украина, военная помощь, джо байден, всу, сво