https://ukraina.ru/20231215/1052138008.html
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон - 15.12.2023 Украина.ру
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
Палата представителей конгресса США не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине. Так спикер палаты Майк Джонсон прокомментировал в социальной сети Х сообщение о намерении Сената продолжить переговоры на рождественских каникулах
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
2023-12-15T04:52
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конгресс сша
джонсон
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"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - заявил Джонсон.По словам спикера, с первого дня работы на этом посту он не переставал чётко доносить до Белого дома и лидера демократов в Сенате Чака Шумера необходимость прежде всего защитить американскую границу, и только после этого заниматься "защитой другой страны"."По какой-то причине администрация Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы", - добавил Джонсон.14 декабря, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.Напомним, что республиканцы ранее заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды, требуя прежде изменить подходы к охране границы с Мексикой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, конгресс сша, джонсон, украина, военная помощь, джо байден, всу, сво
Новости, США, Конгресс США, Джонсон, Украина, военная помощь, Джо Байден, ВСУ, СВО
Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
Палата представителей конгресса США не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине. Так спикер палаты Майк Джонсон прокомментировал в социальной сети Х сообщение о намерении Сената продолжить переговоры на рождественских каникулах
"Несмотря на то, что эту работу следует продолжать, палата не будет ждать, чтобы получить и обсуждать наспех сделанный продукт", - заявил Джонсон.
По словам спикера, с первого дня работы на этом посту он не переставал чётко доносить до Белого дома и лидера демократов в Сенате Чака Шумера необходимость прежде всего защитить американскую границу, и только после этого заниматься "защитой другой страны".
"По какой-то причине администрация Байдена решила ждать до этой недели, чтобы хотя бы начать переговоры с Конгрессом по вопросу границы", - добавил Джонсон.
14 декабря, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.
Напомним, что республиканцы ранее заблокировали в Сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды, требуя прежде изменить подходы к охране границы с Мексикой.