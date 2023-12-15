Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Самоходные гаубицы "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Движение бронегруппы противника в составе танка и двух боевых машин пехоты, предпринявших попытку выхода на линию боевого соприкосновения, разведчики вскрыли с помощью БПЛА. Расчёты беспилотников и выставленных постов наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
По словам командира артиллерийского расчёта самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Ока", "цели пришли внезапно, но расчёты всегда находятся на дежурстве".
"Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", - рассказал артиллерист.
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