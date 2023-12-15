Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО - 15.12.2023 Украина.ру
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Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО - 15.12.2023 Украина.ру
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
Самоходные гаубицы "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T03:27
2023-12-15T03:27
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Движение бронегруппы противника в составе танка и двух боевых машин пехоты, предпринявших попытку выхода на линию боевого соприкосновения, разведчики вскрыли с помощью БПЛА. Расчёты беспилотников и выставленных постов наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения.По словам командира артиллерийского расчёта самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Ока", "цели пришли внезапно, но расчёты всегда находятся на дежурстве"."Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", - рассказал артиллерист.
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новости, россия, минобороны рф, сво, купянское направление, вс рф, артиллерия, всу, потери всу
Новости, Россия, Минобороны РФ, СВО, Купянское направление, ВС РФ, артиллерия, ВСУ, потери ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО

03:27 15.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Самоходные гаубицы "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Движение бронегруппы противника в составе танка и двух боевых машин пехоты, предпринявших попытку выхода на линию боевого соприкосновения, разведчики вскрыли с помощью БПЛА. Расчёты беспилотников и выставленных постов наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
По словам командира артиллерийского расчёта самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Ока", "цели пришли внезапно, но расчёты всегда находятся на дежурстве".
"Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", - рассказал артиллерист.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
03:22
Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.
 
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Заголовок открываемого материала
03:27Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
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