https://ukraina.ru/20231215/1052137053.html

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО - 15.12.2023 Украина.ру

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО

Самоходные гаубицы "Акация" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили бронегруппу ВСУ на Купянском направлении. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-15T03:27

2023-12-15T03:27

2023-12-15T03:27

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Движение бронегруппы противника в составе танка и двух боевых машин пехоты, предпринявших попытку выхода на линию боевого соприкосновения, разведчики вскрыли с помощью БПЛА. Расчёты беспилотников и выставленных постов наблюдения передали координаты целей на командный пункт для дальнейшего уничтожения.По словам командира артиллерийского расчёта самоходной гаубицы "Акация" с позывным "Ока", "цели пришли внезапно, но расчёты всегда находятся на дежурстве"."Расчёт БПЛА нас постоянно корректировал. Цели были движущиеся. Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ. Они пытались спешиться и рассредоточиться. Но деваться им было некуда", - рассказал артиллерист.

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новости, россия, минобороны рф, сво, купянское направление, вс рф, артиллерия, всу, потери всу