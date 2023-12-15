https://ukraina.ru/20231215/1052136692.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - 15.12.2023 Украина.ру
В Полтавской области прогремели взрывы
В районе Кременчуга Полтавской области Украины прогремели взрывы, в регионе в связи с угрозой атак БПЛА объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 15 декабря сообщают местные СМИ
2023-12-15T03:03
2023-12-15T03:03
2023-12-15T03:03
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
бпла
полтавская область
сво
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"Полтавщина, Кременчуг – угроза атаки вражеского БПЛА", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.Местные телеграм-каналы ранее сообщали о взрывах в Харьковской области и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, бпла, полтавская область, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, БПЛА, Полтавская область, СВО
В Полтавской области прогремели взрывы
В районе Кременчуга Полтавской области Украины прогремели взрывы, в регионе в связи с угрозой атак БПЛА объявлена воздушная тревога. Об этом в ночь на 15 декабря сообщают местные СМИ
"Полтавщина, Кременчуг – угроза атаки вражеского БПЛА", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели" в 02:15 мск.
Местные телеграм-каналы ранее сообщали о взрывах в Харьковской области и в районе военного аэродрома ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.