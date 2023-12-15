Киевские каратели за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 15.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 15.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-15T01:46
2023-12-15T01:46
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Киевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватой было выпущено 54 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 17 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм ", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 17 гражданских лиц в Ленинском, Петровском районах Донецка.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 41 раз. Всего было выпущено 135 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, артиллерия, СВО

Киевские каратели за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

01:46 15.12.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Ленинскому, Киевскому, Кировскому, Петровскому районам) и Ясиноватой было выпущено 54 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 17 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 мм. На горловском 12 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм ", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 17 гражданских лиц в Ленинском, Петровском районах Донецка.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 41 раз. Всего было выпущено 135 единиц различных боеприпасов.
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