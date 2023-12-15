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Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву - 15.12.2023 Украина.ру
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву
В четверг, 14 декабря, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-15T00:31
2023-12-15T00:31
2023-12-15T00:31
новости
украина
конгресс сша
сенат
финансирование
всу
спецоперация
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Отмечается, что палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе. Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю. В Белом доме осудили такое решение, заявив, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.
https://ukraina.ru/20231212/1051920305.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, конгресс сша, сенат, финансирование, всу, спецоперация
Новости, Украина, Конгресс США, сенат, финансирование, ВСУ, Спецоперация
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву
В четверг, 14 декабря, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости