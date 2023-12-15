Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву

Михаил Павлив: Деньги Зеленскому в США дадут, но вряд ли ту сумму, на которую он расчитывает

Деньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив