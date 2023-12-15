Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву - 15.12.2023 Украина.ру
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Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву - 15.12.2023 Украина.ру
Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву
В четверг, 14 декабря, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости
2023-12-15T00:31
2023-12-15T00:31
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конгресс сша
сенат
финансирование
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спецоперация
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Отмечается, что палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе. Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю. В Белом доме осудили такое решение, заявив, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.
https://ukraina.ru/20231212/1051920305.html
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новости, украина, конгресс сша, сенат, финансирование, всу, спецоперация
Новости, Украина, Конгресс США, сенат, финансирование, ВСУ, Спецоперация

Сенат США отложил каникулы, чтобы продолжить работу над помощью Киеву

00:31 15.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В четверг, 14 декабря, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что американские сенаторы решили отложить рождественские каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Об этом пишет РИА Новости
"После того как мы закончим сегодня, сенат вернется в понедельник", - заявил Шумер на заседании сената.
Отмечается, что палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, отказалась последовать примеру сенаторов и пока собирается вернуться к работе после праздников, в январе.
Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю. В Белом доме осудили такое решение, заявив, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 01:21
Михаил Павлив: Деньги Зеленскому в США дадут, но вряд ли ту сумму, на которую он расчитываетДеньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
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