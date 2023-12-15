"Мы возьмем Авдеевку": политолог раскрыл, как полуторатонные ОДАБы размолотят бетонные норы ВСУ
© AP / Vitali Komar
Если бы армия РФ применила против ВСУ полуторатонные ОДАБы, это значительно облегчило ситуацию со взятием укрепрайонов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Я с нетерпением жду информации, что ВС РФ будут применять в Авдеевке полуторатонные бомбы объемного детонирующего взрыва (ОДАБы). В свое время мы применили парочку таких бомб. Эффект оказался хороший, но потом их перестали применять, рассказал политолог.
"У меня была версия, что к каждой бомбе мы приделываем крылышки, чтобы сделать их более управляемыми. Похоже, что сейчас мы крылышки приделали везде, потому что мы бросаем ФАБ-500 и ФАБ-1500. Но я считаю, что нам надо бросать и ОДАБы", - отметил Подлесный.
В Афганистане наши бойцы не могли выкурить "духов" из пещер ни артиллерией, ни обычными фугасными бомбами. А когда туда стали бросать ОДАБы (вначале аэрозоль проходит по всем щелям, потом идет подрыв), мы стали накрывать эти пещеры, добавил эксперт.
Я не сомневаюсь, что мы возьмем Авдеевку. Если бы армия РФ применила против украинской армии ОДАБы, это бы значительно облегчило ситуацию со взятием укрепрайонов, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 17:39Петр Скоробогатый: Владимир Путин назвал причину сумасшествия, которое ВСУ устроили на ДнепреОдесса и побережье Черноморского бассейна используются Украиной для нанесения ударов по Крыму и газопроводной инфраструктуре. Это серьезная угроза безопасности наших южных рубежей, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый