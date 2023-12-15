https://ukraina.ru/20231215/1052120532.html

Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева

Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева - 15.12.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева

Если армия РФ сможет создать "клещи" по направлению Сумы — Киев и Сумы — Харьков, то у нее появился возможность окружить ВСУ в Донбассе и создать прямую угрозу Киеву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2023-12-15T04:10

2023-12-15T04:10

2023-12-15T04:10

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Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова пришел в движение. Идут затяжные бои и ВС РФ трудом прогрызают украинскую оборону. Противник возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях, но нельзя ждать, пока он там окопается, рассказал эксперт.Для того, чтобы создать ударные резервы, командованию ВС РФ можно вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч). Также можно задействовать 25 тысяч российских военных, которые находятся в Белоруссии, добавил он.Если армия РФ начнет сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052110140.html

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