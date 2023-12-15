Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
Если армия РФ сможет создать "клещи" по направлению Сумы — Киев и Сумы — Харьков, то у нее появился возможность окружить ВСУ в Донбассе и создать прямую угрозу Киеву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова пришел в движение. Идут затяжные бои и ВС РФ трудом прогрызают украинскую оборону. Противник возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях, но нельзя ждать, пока он там окопается, рассказал эксперт.
Для того, чтобы создать ударные резервы, командованию ВС РФ можно вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч). Также можно задействовать 25 тысяч российских военных, которые находятся в Белоруссии, добавил он.
"Мы создадим резерв, который можно будет ввести в бой двум направлениям (Сумы — Киев и Сумы — Харьков). Мы с севера сможем охватить укрепрайоны ВСУ от Славянска до Запорожья", - отметил Подлесный.
Если армия РФ начнет сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага, резюмировал собеседник Украина.ру.
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