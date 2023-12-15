Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева - 15.12.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева - 15.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
Если армия РФ сможет создать "клещи" по направлению Сумы — Киев и Сумы — Харьков, то у нее появился возможность окружить ВСУ в Донбассе и создать прямую угрозу Киеву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T04:10
2023-12-15T04:10
новости
россия
всу
вс рф
украина
окружение
резервы
десант
морпехи
сумы
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Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова пришел в движение. Идут затяжные бои и ВС РФ трудом прогрызают украинскую оборону. Противник возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях, но нельзя ждать, пока он там окопается, рассказал эксперт.Для того, чтобы создать ударные резервы, командованию ВС РФ можно вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч). Также можно задействовать 25 тысяч российских военных, которые находятся в Белоруссии, добавил он.Если армия РФ начнет сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052110140.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, всу, вс рф, украина, окружение, резервы, десант, морпехи, сумы, киев, харьков, наступление, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, Украина, окружение, резервы, десант, морпехи, Сумы, Киев, Харьков, наступление, Донбасс

Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева

04:10 15.12.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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Если армия РФ сможет создать "клещи" по направлению Сумы — Киев и Сумы — Харьков, то у нее появился возможность окружить ВСУ в Донбассе и создать прямую угрозу Киеву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова пришел в движение. Идут затяжные бои и ВС РФ трудом прогрызают украинскую оборону. Противник возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях, но нельзя ждать, пока он там окопается, рассказал эксперт.
Для того, чтобы создать ударные резервы, командованию ВС РФ можно вывести с поля боя десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч). Также можно задействовать 25 тысяч российских военных, которые находятся в Белоруссии, добавил он.
"Мы создадим резерв, который можно будет ввести в бой двум направлениям (Сумы — Киев и Сумы — Харьков). Мы с севера сможем охватить укрепрайоны ВСУ от Славянска до Запорожья", - отметил Подлесный.
Если армия РФ начнет сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 14:31
Геннадий Алёхин: Пока ВСУ точат "зубы дракона" на севере, Россия готовится разрубить узел под КупянскомДаже если противник находится в обороне, это не означает, что он не будет пытаться контратаковать на тех или иных участках, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
 
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