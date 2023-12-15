Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи" - 15.12.2023 Украина.ру
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Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"
Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи" - 15.12.2023 Украина.ру
Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"
После неудачного наступления хозяева Украины дали команду приберечь западную технику и не отправлять ее на передовую. Киев настойчиво просит передать не только истребители F-16, но и "Апачи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2023-12-15T04:50
2023-12-15T04:50
новости
украина
всу
вооружение
сша
военная техника
танки
m1 abrams
вертолеты
наступление
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Киев еще сохранил до 70% техники, которую выделял Запад. Когда ВСУ пошли в лобовые атаки, российские бойцы очень быстро научились уничтожать Брэдли" и "Леопарды" ВСУ, рассказал военный политолог.Тогда реальные хозяева Украины дали команду приберечь западную технику. И ВСУ перестали пускать её в первые ряды. Поэтому большой запас техники ВСУ не позволяет говорить о том, что мы "вот-вот резко добьем противника", добавил он.Сейчас ВВС Украины практически уничтожены. У России есть превосходство над противником в самолетах и ПВО. Но беда в том, что Киев настойчиво просит не только F-16, но и вертолеты "Апачи". Скорее всего, США передадут их Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231214/1052097879.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, вооружение, сша, военная техника, танки, m1 abrams, вертолеты, наступление, бронетехника, поставки
Новости, Украина, ВСУ, вооружение, США, военная техника, танки, M1 Abrams, вертолеты, наступление, бронетехника, поставки

Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"

04:50 15.12.2023
 
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После неудачного наступления хозяева Украины дали команду приберечь западную технику и не отправлять ее на передовую. Киев настойчиво просит передать не только истребители F-16, но и "Апачи". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Киев еще сохранил до 70% техники, которую выделял Запад. Когда ВСУ пошли в лобовые атаки, российские бойцы очень быстро научились уничтожать Брэдли" и "Леопарды" ВСУ, рассказал военный политолог.
Тогда реальные хозяева Украины дали команду приберечь западную технику. И ВСУ перестали пускать её в первые ряды. Поэтому большой запас техники ВСУ не позволяет говорить о том, что мы "вот-вот резко добьем противника", добавил он.
"Абрамсы" на Украине есть точно. Но ни один "Абрамс" не засветился на передовой. Американцы же предупредили, что ни один этот танк не должен быть уничтожен или захвачен русскими", - отметил Подлесный.
Сейчас ВВС Украины практически уничтожены. У России есть превосходство над противником в самолетах и ПВО. Но беда в том, что Киев настойчиво просит не только F-16, но и вертолеты "Апачи". Скорее всего, США передадут их Украине, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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